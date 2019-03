Actualizado 06/03/2019 a las 22:30

Javier Calvo y Javier Ambrossi, «Los Javis», forman una de las parejas de moda en clave audiovisual. Actores, directores, productores y guionistas, ambos están detrás del éxito de la serie de Netflix «Paquita Salas» y son parte de la fiebre de «Operación Triunfo». Por todo eso y más, Pablo Motos les convidó este miércoles a «El hormiguero», donde pasaron revista a todos sus proyectos.

Nada más pisaron el plató del programa, «Los Javis» se mostraron alegres y con muchas ganas de compartir sus experiencias con los televidentes. «Sois de las personas que más trabajáis hoy en día», afirmó Motos según llegaron a «El hormiguero», en alusión a los múltiples proyectos en los que están inmersos a día de hoy.

En el espacio de Motos, «Los Javis» confesaron que les «quedan horas» para comenzar con el rodaje de la tercera temporada de «Paquita Salas», que arranca el sábado. «Se estrenará en 2019», afirmó Ambrossi en ese sentido. El creador, hermano de la reconocida intérprete Macarena García, también anticipó la gira de su musical, «La llamada», por toda España. «Y vamos a duplicar el elenco», aseguró.

Las palabras acerca de su situación actual se lo pusieron muy fácil a Pablo Motos. «No os caben en los bolsillos los billetes», espetó el presentador de «El hormiguero». Aunque Calvo controló su entusiasmo. «Hemos tenido mucha inversión. Estamos sembrando para luego recoger», aclaró el segundo de «Los Javis» en el programa de Motos.

A continuación, el conductor preguntó a ambos sobre cuál de los dos es más «gastón». «Yo gasto más en mis cosas, pero él es más espléndido», dijo Calvo, que reconoció haberse dado un «capricho» hace poco: «una cazadora de Gucci». Ambrossi, por su parte, explicó que están «invirtiendo mucho» en la productora fundada por ambos. «¿Trabajar juntos no os desgasta como pareja?», preguntó el presentador. «No... pero sí que es verdad que discutimos, porque lo personal y lo profesional están muy unidos», afirmó Calvo. «Bueno, es que yo le quiero mucho. Nos refuerza», dijo por su parte Ambrossi.

Desde el inicio de la entrevista, Motos afirmó que en «El hormiguero» iba a ocurrir «algo sorprendente» y ello llegó cuando menos se esperaba. «¿Os casasteis al final?», preguntó el presentador a la pareja. «No. De hecho te iba a pedir que nos casases. Puede parecer que está preparado, pero no es así», respondió Calvo.

Ante la surrealista propuesta, Motos llamó a El Monaguillo, uno de sus colaboradores, y ejerció como «cura» para casar a la dupla. «Estamos aquí reunidos para unir ilegalmente a esta pareja. Solo necesitamos una cosa, que haya amor. Pero queremos que nos digáis que os gusta al uno del otro», enfatizó Motos. «Que sea tan alegre y que me mueva siempre hacia delante», dijo Ambrossi. «Estoy contento de que seas mi brújula, de que sepas siempre qué tengo que hacer. Tu intuición me hace mejor y tu cariño me llena», contestó su novio.

A continuación, el presentador hizo entrega a la pareja de unos «anillos falsos» provistos por El Monaguillo y les declaró «marido y marido». «¡Qué bonito!», sentenció Motos, entre los aplausos del público de «El hormiguero» ante el divertido momento y la improvisada ceremonia.