Actualizado 05/09/2018 a las 22:55

Este miércoles «El Hormiguero» recibió la visita de Carolina Marín, una de las deportistas españolas más brillantes y con una exitosa carrera internacional. Este verano Marín ha hecho historia al convertirse en la única tricampeona mundial de bádminton. Además, la onubense tiene en su palmarés un campeonato olímpico en Río 2016 y hasta cuatro veces ha sido campeona de Europa. Sin lugar a dudas, Carolina Marín se ha consolidado como la reina mundial de una disciplina deportiva dominada durante décadas por jugadoras asiáticas.

Desde que llegó al plató, la deportista dio muestra de ser una persona humilde, empeñada en quitarse méritos y en absoluto infatuada por sus éxitos. Respecto a su último trofeo mundial de este último verano, Marín le explicó a Pablo Motos que «desde tres semanas antes ya estaba preparándome mentalmente y mi cabeza dio un cambio enorme. Desde el momento en que pisé China tuve muchísima seguridad en mí misma y persistí en todo momento, aunque las cosas saliesen mal y fuese por debajo en el marcador».

No en vano, la campeona le confesó a su entrevistador que, casi tan importante como su entrenamiento deportivo son sus sesiones con la psicóloga: «Hubo muchas veces en las que me fallaba la cabeza, me entraba algún miedo o una inseguridad y ya no estaba bien en la pista. Ahí empecé a darle importancia a prepararme mentalmente».

Parte de esta estrategia psicológica forman parte sus famosos gritos sobre la pista, de los que dijo que «entiendo que haya gente a la que no le gusten y les pido disculpas por ello». Pero no son un capricho de la andaluza: «Esos gritos los uso para demostrar como soy, para expresar mi personalidad y lo muy competitiva que soy. Cuando grito siento fuerza y energía, y es muy importante mantener esa energía durante el partido, sobre todo cuando vas mal».

Pablo Motos se empeñó durante toda la entrevista en preguntarle «¿y qué sentiste ahí?» ante cualquier cosa que la deportista contase. ¿Nada más ganar el título mundial?: «No recuerdo lo que sentí en ese momento...seguramente se me pasaron por la cabeza imágenes de los entrenamientos tan duros que tuve que hacer para llegar ahí».