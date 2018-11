Actualizado 22/11/2018 a las 22:29

Marc Márquez se ha convertido en el piloto más joven en la historia en lograr cinco campeonatos del mundo en Moto GP. El piloto es uno de los mayores valores del deporte español y fue el último invitado de la semana en «El hormiguero», el programa que Pablo Motos dirige y presenta en Antena 3.

Márquez, que también es el heptacampeón más joven en la historia del motociclismo gracias a los otros dos títulos que logró antes de pasarse a Moto GP, llegó a «El hormiguero» al ritmo de «We are the Champions», el clásico de Queen que le pusieron desde el programa para darle la bienvenida. «¡Recibimos al mejor piloto del mundo!», aseguró Pablo Motos.

Una vez en plató, Márquez, que ya ha acudido en varias ocasiones a «El hormiguero» y tiene una gran relación con Motos, le enseñó su moto al presentador en pleno plató. «Es la buena además, porque estuve entrenando en Valencia y la hemos podido traer», le dijo.

La sensatez del piloto

En ese instante, Motos se puso a inspeccionar el vehículo sobre el que Marc Márquez ha logrado su quinto campeonato del mundo. «¿Qué tiene esta moto?», le preguntó. En ese instante, Márquez no pudo contenerse. «Pues tiene gas, freno, estriberas....», espetó, entre risas. «Jolín, no seas tonto», le reprendió el presentador, que consiguió que Márquez le desvelase que su moto pesa «160 kilos». «Tampoco te la puedes echar a la espalda», afirmó Motos en «El hormiguero».

A continuación, y después de que el piloto desvelase que no sabe cómo encender su vehículo («Es lo que tienen las motos de carreras...»), Motos y Márquez se sentaron a hablar en la mesa. «Me da mucha alegría que estemos aquí otra vez sentados. Eso quiere decir que has vuelto a ganar el campeonato del mundo de motos. Lo ves desde fuera y parece fácil...», expresó el presentador. «Desde 2010 no me pierdo ninguno», dijo Márquez, en relación a «El hormiguero». «La gente piensa que lo normal es ganar... y no lo es. Competimos 24 pilotos cada año para ganar. No es lo normal. Pero yo vivo el presente», afirmó.

«Haces cosas increíbles y nos acostumbramos. Pero, ¿el nivel de presión de la temporada, incluye dudas de "este año no voy a ganar"?», le preguntó Motos. «Siempre lo pienso, porque hay que ser precavido. Y este año no tanto, pero el pasado tuve mucho estrés y ansiedad y se me cayó el pelo. Pero este, he estado mucho más tranquilo», desveló Márquez.

Tras ello, Motos quiso ahondar en la faceta del piloto fuera de las pistas. «¿Y de fiesta, también eres muy campeón?», le preguntó. Márquez apenas titubeó. «Sí. Salgo poco, pero si salgo, salgo bien, no soy de tomar algo de "tranquis". Este invierno me opero del hombr, así que estaré más tranquilito», señaló en «El hormiguero».

La relación entre Rossi y Márquez

Posteriormente, Motos se centró en el aspecto deportivo y en el trabajo de preparación del corredor. «Me gusta la presión, porque te hace tener ese puntito de estar alerta diferente», aseguró el piloto. Poco a poco, el presentador fue llegando hacia un tema de lo más polémico: la relación de Márquez con Valentino Rossi. «No es posible ser amigo de alguien con quien te estás jugando el Mundial», dijo el piloto, antes de hablar expresamente sobre el piloto italiano. «Se rompió la relación, como todas las buenas parejas. Estábamos bailando salsa y nos pisamos los pies», pronunció entre risas.

A tenor de ello, Motos quiso saber la opinión de Márquez tras aquellas declaraciones de Rossi, en las que el italiano aseguró que «tenía miedo» de pilotar en el mismo circuito que Márquez. «Si tienes miedo, no corres», respondió Márquez, tajante... antes de enviarle un «mensaje» a Rossi tras poner un vídeo de un encontronazo entre ambos en pista. «Ahí se portó mal... la moto digo», recalcó.