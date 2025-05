La última crítica de Pablo Motos a la clase política

Las noches en «El Hormiguero» son, como siempre, un «homenaje al optimismo». Desde que comenzó el estado de alarma, Pablo Motos aprovecha los primeros instantes para trasladar a sus espectadores pequeños consejos para sobrellevar el complicado día a día. Este jueves, el presentador se acordó de los más peques de la casa. «Es muy difícil gestionar la energía que tienen los niños encerrados todo el día en casa», comentó. Para sobrellevarlo, expuso la técnica que usa una de las trabajadoras del programa. «Me ha contado Ruth que hacen catarsis. Durante unos minutos, eligen una habitación en la que todo vale. Así los pequeños sueltan mucha adrenalina y esto les ayuda autogestionarse el resto del día», explicó, antes de hacer su propia catarsis en directo.

Después de discutir durante minutos el color de ojos de Nuria Roca -«son verdes y no marrones», insistía-, Pablo Motos quiso analizar y explicar qué va a ocurrir este domingo cuando los pequeños puedan salir a la calle. «Van a poder salir una hora a menos de un kilómetro de su domicilio», apuntaba Juan de Val. Pero también adelantó que «probablemente el día 9 empezará la desescalada, algo que puede provocar un repunte», dijo Motos. «Al final nos estamos enfrentando a una situación que no hemos vivido antes y a algo que no conocemos. Creo que ese miedo nos hace ser cautos», explicó Nuria Roca.

Sin embargo, la conversación se terció crítica. «Echo de menos la verdad por parte de los dirigentes. Que alguien nos diga que queda un riesgo y que tenemos que asumirlo», continuó Del Val. «El hecho de que tuviésemos a alguien que diese un paso al frente y lo dijera ayudaría mucho», apuntó el presentador. «Esa responsabilidad de escuchar una verdad. Porque la duda está. Nadie ayuda, y no lo digo solo por el gobierno. Esto nos hace no tener norte, nos hace ir al caos», añadió. «Es una tendencia de todos los partidos. Nos tratan como si fuéramos menores de edad. Pero parece que no lo hacen porque pensamos que tiene la culpa quien nos cuentan los cosas», respondía Del Val.

Cocina y música

El primer invitado en conectarse con «El Hormiguero» fue Alberto Chicote , quien tuvo problemas de conexión durante toda la entrevista. «Hay alguien que no para de llamar», aclaró. El chef, mientras se emitía una reposición de «Pesadilla en la cocina» en laSexta, explicaba a los espectadores de Pablo Motos qué es su «cocina de resistencia». «Cada día estoy colgando recetas que se realizan, en su mayoría, con conservas. No tenemos la costumbre de almacenar cosas en casa y en este momento es algo muy importante. Siempre cocinamos con cosas frescas, pero hay muchas recetas que no necesitan que salgamos todos los días de casa», explicó Chicote, quien asegura haber perdido ya la noción del tiempo. «Es que esto ya es 'El día de la marmota'. Siempre quedan 15 días más de encierro e Irene Montero sigue infectada», respondió Barrancas.

El chef también analizó junto a los colaboradores de «El Hormiguero» cómo está crisis puede afectar los distintos negocios del sector servicios. «No sé cómo vamos a volver, pero lo cierto es que nos va a afectar. Con suerte, podemos regresar al 40% de nuestra capacidad, pero eso es si somos muy optimistas», explicó. «Pase lo que pase, vamos a tener que ser muy valientes», arengó.

Un poco más lejos, en Canarias, estaba Marta Sánchez . La cantante viajó hasta las islas para actuar en el carnaval, y allí le pilló la notificación del estado de alarma. Por suerte, junto a ella está su hija. Hablaron de su nueva canción y de las nuevas aficiones que están desarrollando durante la cuarentena. «He aprendido a hacer paella», dijo. Pero Pablo Motos también quiso saber si la intérprete creía que la polémica que rodeó a su versión del himno español fue algo «inventado porque nos aburríamos». «No entiendo como no la cantas en este momento», le dijo el presentador. «Lo canté en la Zarzuela antes de que estallara todo lo de Cataluña. Me siento muy orgullosa de haberlo hecho, antes y ahora. Igual hasta me vuelvo a atrever a cantar. Ahora cobra más sentido», apuntó, antes de interpretar una canción que había escrito a Trancas y Barrancas.