«El hormiguero» regresó una noche más este miércoles a las veladas de Antena 3 y lo hizo con la visita de Juan Echanove y Ricardo Gómez. Ambos actores se presentaron ante Pablo Motos para presentar «Rojo», la obra de teatro que estrenarán el próximo 29 de noviembre en el Teatro Español.

Ambos intérpretes, que coincidieron durante muchos años en «Cuéntame», fueron víctimas de las bromas de Motos desde que se sentaron en el plató de «El hormiguero». En especial, Ricardo Gómez, cuyo particular modo de vestir llamó la atención de Motos. «¿No había nada más cochambroso?», le preguntó el presentador, en referencia a su atuendo.

«¡Voy de "sport"!», contestó Gómez. «¿Qué pasa, que te metes con la ropa de todo el que viene aquí?», preguntó a Motos, entre risas. «Una cosa es de sport y otra cosa es chándal», abroncó Echanove, por su parte, a su pupilo.

Tras ello, Echanove habló acerca de Gómez y de su trabajo. «Ricardo tiene sus cosillas. Pero luego le ves cómo ha crecido y en el gran actor que se ha cometido y claro, a mí me produce una profunda emoción. A veces, tengo que controlarme en pleno escenario por no emocionarme», confesó ante Motos.

Para romper la «magia», Motos le hizo una pregunta picante a Gómez. «¿Qué es lo que más te molesta de Juan?», le cuestionó. «La verdad es que es un gusto trabajar con él, pero a veces me riñe», respondió el joven. Ante su contestación, Echanove no se contuvo. «Sé que a veces estoy haciendo algo mal porque este se está partiendo de risa», le reprendió en «El hormiguero».

A continuación, Echanove puso de manifiesto una «característica» de Gómez que la audiencia desconocía. «Es muy "agarrao". No paga un puto café», desveló. Su afirmación mosqueó a Gómez. «¡No soy nada "agarrao". Intento pagar muchas veces e invitarle, pero no me deja», dijo Gómez.

«Hacer el amago... ¡esto es muy cutre!», comentó Motos, «atacando al joven». «¿Cuándo te han hecho un regalo como aquel que yo te hice?», le respondió Gómez a Echanove. «Está la noche caliente...», enfatizó Motos, antes de profundizar en aquel regalo: doce botellas de whisky Macallan (el más caro del mundo) que el joven le envió a Echanove cuando el veterano actor fue despedido de «Cuéntame»: una por cada año compartido.

A cuenta de ello, Motos trató de ahondar en la despedida de Echanove de la serie. «¿Qué tal te sentó que "te fueran" de la serie», dijo, en alusión a su salida forzosa. «Bueno... he sufrido como un proceso de amnesia», ironizó. «He intentado quedarme solo con los buenos momentos, pasando de los malos. Aunque sí que siento envidia de Ricardo, porque él sí pudo irse bien de "Cuéntame". A mí me hubiera encantado hacerlo, pero no pude».

Su respueste le dejó en bandeja a Motos la siguiente pregunta: cuestionarle a Gómez acerca de su despedida en «Cuéntame». «¿Cómo fue grabar esa última escena?», le preguntó. «Fue muy emotivo. Me hicieron llorar», contestó, antes de entrar en más detalles. «Cuando terminamos la última escena, nos quedamos allí de “terapia”. Tomando unas cervezas, charlando... y cuando nos fuimos a ir, el equipo nos cogió a mí y a Elena Rivera, mi compañera y que también lo dejaba, en volandas. Llegué a casa y estaba solo, no había nadie. Me bajé yo solo a un restaurante y hice lo que me apetecía: comerme una hamburguesa allí, yo solo. Por muy melodramático que suene», contestó el joven actor.

«¿Lloraste solo?», le preguntó el presentador. «¡Claro! Son 17 años. Mucho vivido, mucha gente, momentos buenos, momentos duros...», contestó Gómez. Tras ello, Motos recordó su salida de «No somos nadie», el programa que presentaba en M-80 Radio. «Recuerdo cuando dejamos “No somos nadie”. Tenía un texto escrito, pero no pude leer ni la primera línea, porque me puse a llorar...». Su confesión encendió a Echanove, que reprendió a ambos por sus lágrimas. «¿Qué pasa, que soy el único que no lloro?», dijo.