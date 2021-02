El Hormiguero El trabajo en el que Vicky Luengo perdió medio diente, y no fue como 'Antidisturbios' La protagonista de la premiada serie de Movistar recordó un incidente en un estreno teatral

R. Novo Actualizado: 16/02/2021 23:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vicky Luengo fue a divertirse por primera vez a 'El Hormiguero'. «Creo que te voy a ver más veces por aquí», la despidió Pablo Motos al finalizar una entrevista en la que se mostró simpática, nada que ver con el personaje de gesto más duro que le ha traído la fama.

La protagonista de 'Antidisturbios', la serie de Movistar dirigida por Rodrigo Sorogoyen, contó que este trabajo fue un punto y aparte en su trayectoria profesional. «Me ha cambiado la vida. El reto más fuerte de mi carrera». Le ocupó un mes de ensayos y cuatro de rodaje. Los da por buenos: «Siempre se agradece cuando la exigencia es altísima».

Para preparar su papel, tuvo una ayuda muy especial. «Yo quería contactar con alguien de Asuntos Internos, para quitar los prejuicios que tienes. Escribí en foros de la policía... Pero nada. Al final, un amigo de un vecino de mi madre trabajaba en eso. Me explicó su día a día. Le estoy muy agradecido». Nunca le desveló su nombre, «porque no se puede saber», remarcó. Motos no le preguntó por las reacciones de los sindicatos policiales ante la serie, que han sido airadas.

Ahora, Vicky Luengo está de gira por España con la obra teatral 'Principiantes'. Es una pieza sobre el amor, lo que dio pie a definirlo. Motos recurrió a Rocío Jurado: «El amor es ayudar a alguien a ser lo que quiere ser». «Me gusta. Para mí amar es 'dejar ser'», apuntó la invitada. «Te desenamoras de una persona por las mismas razones por las que te has enamorado», añadió después.

Preferencias amorosas

De quien nunca se enamoraría es de alguien sin una ortografía cuidada. «Una persona que escribe con faltas de ortografía me genera un poco de rechazo. Me repele muchísimo». «Lo que más me pone es la inteligencia, y admirar a la otra persona, me da igual en lo personal o en lo profesional», aclaró a continuación.

A lo largo de su carrera profesional le han pasado cosas curiosas, pero ninguna como aquel estreno en un teatro barcelonés. Tenían que jugar un partido al fútbol sobre las tablas. Con el ímpetu propio del realismo, un compañero le dio un codazo en la boca. «Me acabas de partir todo el piño, colega», gritó en plena función. Su madre, que estaba en la sala, se puso a llorar. Fuera de escena, Vicky Luengo comprobó que le habían roto medio diente. Le plantearon si querían suspender la función. Dijo que no. Salió de nuevo a las tablas y gritó muy cerca de una cámara, para que los espectadores viesen al detalle los efectos del involuntario codazo. Todos aplaudieron enfervorecidos.

Motos recuperó una foto de aquel momento.