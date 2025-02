Las sorprendentes canciones que Carlos Sainz tararea más

«En un pueblo italiano / al pie de las montañas / vive nuestro amigo Marco / en una humilde morada…». Pablo Motos y Carlos Sainz formaron un improvisado dúo en «El Hormiguero» con el objetivo de incrementar el número de seguidores del campeón madrileño en Instagram, donde su hijo, piloto de Fórmula 1, lo arrolla en número de seguidores. Al menos hasta esta noche.

«El Matador» confesó que esa canción, y la del anuncio de las muñecas de Famosa, las tararea muy a menudo. Contó que en una ocasión un fan se le acercó en el aeropuerto, y como estaba cantando por lo bajinis la de las muñecas, el admirador se escapó corriendo y un tanto extrañado. O al menos eso le contó su hija, según recordó durante su entrevista en el programa de Pablo Motos.

Dicen que «el que canta, su mal espanta», y a Sainz, nacido en 1962, le va bien en la vida, y también en la arena, tarareando esas canciones, tan de los años 70. Con otro tema, menos ligado a la infancia y más a los triunfos, se le recibió en el programa de Antena 3. En una noche muy musical, Sainz entró en el plato al ritmo de «We are the champions» y portando el trofeo que lo acredita como ganador del Dakar 2020 en la categoría de coches, un galardón “bonito pero pesado”, confesó. Tan aparatoso es que hace dos años la compañía aérea que lo trajo de vuelta del rally lo consideró “como un arma peligrosa” y no se lo dejaron pasar a la cabina del avión de vuelta. En esta ocasión, el trofeo sí pudo viajar a su lado.

Para superar a su hijo @Carlossainz55 en Instagram, @CSainz_oficial se anima a cantar con Pablo Motos la canción de ‘Marco’ #CarlosSainzEH pic.twitter.com/JiI67UP64I — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 5, 2020

Con tres coches diferentes ha ganado el Dakar el piloto madrileño, cuyos méritos deportivos presentaron ya de entrada, con publicidad nada encubierta de Mini –marca de su último vehículo ganador– los dicharacheros Trancas y Barrancas. Además de mostrar su versatilidad, pues ha hecho campeonas a tres marcas distintas, “El Matador” demostró en el desierto de Arabia Saudí que la veteranía es un grado, pues ya era el piloto de más edad en ganar este rally y ahora ha elevado el récord «dos años». En todo caso, «por mucha experiencia que tengas, si no vas rápido, no ganas», matizó.

La realización de «El Hormiguero» es tan trepidante que puede llegar a marear al espectador, pero es peccata minuta comparado con conducir en el desierto: «Hay gente que se marea, hay pilotos que conduciendo se marean, porque la duna hace el efecto del mar», explicó Sainz, si bien resaltó que él no sufre ese problema. Las dunas tienen otro efecto perverso. Proporcionan las imágenes más espectaculares del Dakar, pero una cosa es disfrutarlas a vista de dron y otra muy distinta al volante, pues con ellas «te puedes hacer daño en algunas partes sensibles». «El primer minutillo [después del golpe] no corres tanto», confesó el madrileño entre risas.

Sainz, un campeón modesto, aludió en varias ocasiones a su copiloto en el Dakar, Lucas Cruz: «Un copiloto te puede hacer ganar o perder el Dakar», sentenció. Siempre que se habla de Sainz y de un copiloto es imposible no recordar al que fue su compañero de asiento cuando fue doble campeón del mundo de rallies, Luis Moya, y su famoso «trata de arrancarlo, Carlos» . Aquello ocurrió en 1998, cuando ambos se quedaron a 500 metros de la gloria en la que, probablemente, es la derrota más cercana al triunfo que ha vivido el deporte español junto al penalti de Djukic. Pero de Moya y aquella cruel derrota no se habló en el programa de Pablo Motos. Porque Sainz es un ganador (tres veces se han anotado del Dakar y dos el mundial de rallies) y no es “El Hormiguero” el lugar adecuado para recordar los malos momentos.

Quizá en el futuro su lugar en lo más alto del podio lo ocupe Fernando Alonso. «El tío se lo tomó muy en serio. Lo ha hecho muy bien y tiene un mérito brutal», apuntó. En todo caso, explicó que como el Dakar fue una pelea entre Mini y Toyota, el bicampeón mundial de Fórmula 1 y él no se relacionaron demasiado durante la prueba.

"En el coche se pasa mucha tensión, a mucha velocidad y con mucho riesgo” @CSainz_oficial nos habla de su increíble relación con @LucasCruz74 #CarlosSainzEH pic.twitter.com/JtbeGo0yf2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 5, 2020

¿Y él? ¿Querrá volver a pilotar sobre la arena del desierto y a lidiar con las molestas dunas? Avanzó que seguramente volverá al Dakar si tiene un coche que le “permita luchar por ganar”.