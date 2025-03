La crítica de Albert Rivera en «El Hormiguero»: «Si eres honrado, la política no da para hacerte rico en España»

Por primera vez desde que abandonó la política, Albert Rivera acudió a un plató de televisión. Pablo Motos se anotó un minipunto, pues se adelantó así a la emisión del programa de Bertín Osborne «Mi casa es la tuya» (de la competencia Telecinco) el próximo viernes.

Se temía lo peor en los días previos al 10-N. El ex líder de Ciudadanos confesó que, ya en septiembre, tenía anotadas en su teléfono móvil ideas que después fueron «fragmentos del discurso de dimisión», que pronunció en noviembre de 2019 . «Tardé meses en volver a ver ese discurso», reveló. Lo hizo cuando tuvo que escribir su libro, «Un ciudadano libre» , que es el que está presentando estos días.

El sábado antes de las elecciones tomó esa decisión, porque se temía lo peor: «Si nos quedamos por debajo de 20 escaños, yo me tengo que ir. La derrota es del líder», le anticipó a su mano derecha Villegas . Y lo peor pasó cuando la gente votó el 10-N, y Ciudadanos cayó de 57 a 10 diputados. «Dimitir no es un verbo ruso», dijo a Motos entre el aplauso del público del plató de «El Hormiguero». Y él lo conjugó.

El momento concreto en el que @Albert_Rivera decide dejar la política #AlbertRiveraEH pic.twitter.com/Q678CMFBYT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 22, 2020

Perdió más de 2,5 millones de votantes de unas elecciones a otras, al pasar de 4,1 a 1,6. Dio tres razones de la debacle. Una: «Un millón de votantes se quedaron en casa». Dos: «La gente se quedó con la idea de que era yo el que no quería sentar en una mesa. Fue mala estrategia mía no desenmascarar la estrategia de Sánchez antes». Y tres: «Pequé un poco de pardillo. La polarización se palpaba y se me ocurrió sacar una bandera blanca en medio de una guerra».

En todo caso, el presentador insistió y le preguntó el motivo por el que no pactó con el PSOE tras las elecciones en las que la suma de Ciudadanos y socialistas daba, las de abril de 2019: «Sánchez no quiso. Me lo dijo. Me dijo que quería pactar con Podemos y los nacionalistas». «Sánchez no me ofreció ningún pacto», insistió.

No se arrepiente. «Yo duermo como un tronco. Yo cuando veo al presidente del Gobierno darle el pésame a Bildu; yo cuando veo al presidente del Gobierno decir que hay un comité de expertos, que no existe; yo cuando veo al presidente del Gobierno hacer una mesa de negociación con Torra, ¿alguien me ve a mí ahí?».

Del acercamiento de Inés Arrimadas al PSOE prefiere no hablar. «Tengo una amistad muy buena con ella», dijo sobre su sucesora. «No voy a hacer ningún pronunciamiento. No quiero ser un jarrón chino. Para ser libre hay que respetar la libertad de los demás».

Derecho a la intimidad

«¿Hasta qué punto os acosa la prensa del corazón?», preguntó Motos pasando al tema personal, es decir, su relación con la cantante Malú . «¿Alguien me puede decir por qué nosotros, como el resto de los españoles, no podemos ir a la playa con la familia? ¿Alguien me puede decir por qué tengo que salir a llevar a revisión médica a mi hija de cinco meses, y tengo cinco coches de paparazzi detrás y tenemos que darnos la vuelta y no hacer esa revisión? ¿Es justo que en este país haya absoluta libertad para pisar la libertad de otros? Creo sinceramente que hay que cambiar la ley ». «La intimidad es un derecho de todos los españoles, no en función de si eres famoso o no».

.@Albert_Rivera nos habla del brutal acoso que recibieron él y @_maluoficial_ por la prensa #AlbertRiveraEH pic.twitter.com/7A8gYPNNkO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 22, 2020

De todo lo publicado, le preguntó Motos cuál había sido la mentira más dolorosa entre las leídas o escuchadas. Recordó aquella jornada en la que se dijo en un programa del corazón que habían roto mientras estaban brindando en familia celebrando la buena marcha de la relación.

Motos, Rivera y Trancas y Barrancas, durante la entrevista Antena 3

Ha recuperado el sueño. Por haber dejado la política y porque su hija Lucía le permite hacerlo. «Es una santa. Desde los dos meses, duerme entre siete y ocho horas seguidas» .

La política en este país da para vivir, pero, si eres honrado, no para hacerte rico. Y yo soy honrado y, por supuesto, no me he hecho rico Albert Rivera Abogado

Está satisfecho con su trabajo en un bufete de abogados. Motos le preguntó qué tal de parné. «Más que en la política, seguro. La política en este país da para vivir, pero, si eres honrado, no para hacerte rico. Y yo soy honrado y, por supuesto, no me he hecho rico».

Por eso descarta el regreso a la que fue su profesión en trece años. «La política actual española no me apetece nada. Me apetece mucho más emprender. No me veo volviendo a la política. Y creo que no hay que volver».