El problema de salud que 'ayudó' a Kiko Veneno a componer 'Lobo López': «La escribí bajo los efectos de un supositorio»

En los 17 años casi ininterrumpidos que lleva 'El Hormiguero' en antena cientos de invitados e invitadas ilustres de todos los ámbitos han pasado por su plató. Sin embargo, este lunes 20 de marzo Pablo Motos recibió a una reconocida figura del mundo de la música española que, pese a décadas de exitosa carrera , nunca había visitado el programa de Antena 3 .

Kiko Veneno aprovechó el inminente estreno en salas del documental 'Un día Lobo López' para 'debutar' en el espacio de la cadena de Atresmedia . En la entrevista, el cantante gaditano contó que el largometraje, dirigido por Alejandro G. Salgado , se adentra en el contexto vital que marcó la creación del álbum 'Échate un cantecito'. Para el artista este trabajo «supuso un antes y un después», porque con él pudo ganar dinero y empezar a vivir de la música.

La inspiración para la letra de 'Volando voy'

Cuando su carrera despegó lo suficiente Kiko Veneno tenía 40 años, un dato que llamó poderosamente la atención de Motos. «Dinero nada, los dedos verdes, pasábamos horas tocando. Fue mi iniciación en la música. Con Raimundo lo pasábamos muy bien, pero el proyecto no fue nada comercial. Estábamos muy faltos de todo. Lo que no nos faltaba era imaginación, ilusión y ganas de tocar. A veces nos pasábamos diez o doce horas, para el vecino era desesperante». explicó, para asombro del presentador.

«Tú no sabías que te podías dedicar a la música siendo el tío que hizo 'Volando voy, volando vengo' . Es de los temas que dices 'cada puñetera frase de la canción es perfecta'», recalcó el valenciano, que curioseó acerca del proceso de composición de una de las frases más míticas: 'enamorado de la vida, aunque a veces duela'. «Estaba en las Islas Canarias, recuerdo que era el siglo XX. Tenía un cuaderno, y allí apuntaba cosillas ya», rememoró.

Además, aseguró que en un principio escribía música que a él le gustaba y le llenaba, pero que jamás pensó que podría ser «operativa». Hasta que formó Venen o junto a los hermanos Rafael y Raimundo Amador . «Ahí se me abrió un mundo increíble». En homenaje a aquellos tiempos, el conductor de 'El Hormiguero' lo animó a tocar a dúo uno de los temas más icónicos 'Joselito'. Una experiencia que, según afirmó, no olvidará. «Esto me lo quedo para mi».

Así surgió la mítica frase de @KikoVeneno: “Enamorao’ de la vida, aunque a veces duela” y la historia de “Joselito” #KikoVenenoEH pic.twitter.com/1PLFB883PM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 20, 2023

En ese momento el artista contó que aprendió a tocar el instrumento cuando estuvo muy enfermo. «Avancé mucho con la guitarra cuando cogí una hepatitis. Tres meses en cama y los ojos amarillos. Me puse un tocadiscos y una guitarra que no se de dónde salió, y fue la primera vez que me vicié a la guitarra»

La 'angustia' de sufrir vértigos

Otro de los éxitos musicales del invitado cuyo proceso de creación Motos quiso destacar fue 'Un día Lobo López'; y es que la canción guarda una curiosa anécdota. «Siempre dicen que la música le debe mucho al alcohol y a las drogas, pero Kiko Veneno compuso 'Lobo López' bajo los efectos de un supositorio para los vértigos», reveló el presentador, que le pidió al artista que describiera, medio en serio, medio en broma, «los efectos del subidón anal».

«El alcohol y los porros eran cosas normales en nuestra generación, creíamos que todos los artistas lo hacían y era indisociable para componer canciones al estilo nuestro», admitió el gaditano en primer lugar. Aunque en su vida aquel medicamento en cápsula fue especialmente importante. «Yo sufría ataques de vértigos desde pequeño, es horrible y me producía mucha angustia», explicó.

Siendo adulto, una de las veces que sufrió un ataque acudió al ambulatorio de su barrio. Años antes le habían realizado pruebas en el hospital, el problema es que solo consiguió un diagnóstico poco concreto que no le valió de mucho.

No obstante, en aquella consulta de Atención Primaria, una doctora a la que recuerda con mucho cariño intuyó lo que le pasaba y le prescribió un supositorio. Se hizo con él, y lo probó en el siguiente episodio que le dio. A partir de ese momento, la vida del cantante fue un antes y un después. «No solamente se me quitó el vértigo, sino que me entró una felicidad, porque para mi era angustioso y vi que tenía cura… Escribí la letra de 'Un día Lobo López' entera en dos horas».