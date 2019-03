Actualizado 19/03/2019 a las 23:06

Este martes «El Hormiguero» recibió al actor estadounidense David Harbour, quien está en España promocionando «Hellboy», la película que protagoniza. El filme, que se estrena en cines el 17 de mayo, cuenta cómo los servicios de Hellboy son solicitados para combatir a tres gigantes en la campiña inglesa. Una vez allí descubre que una hechicera medieval resucitada, Nimue, busca vengarse de una traición del pasado. Hellboy se ve de pronto atrapado en una lucha entre los humanos y los seres sobrenaturales, y deberá detener a Nimue sin provocar con ello el fin del mundo.

El actor contó al llegar que era la primera vez que estaba en España, y Motos quiso saber si le gustaba salir por la noche. El invitado, un poco descolocado, le contestó que sí. «Pues si la promoción te deja tiempo, España está muy bien por la noche», le recomendó Motos entre los aplausos y las risas del público. Para la primera pregunta el entrevistador se interesó por su papel como el sheriff de «Stranger Things»: «¿Qué ha significado ese papel en tu vida y en tu carrera?».

Antes que nada a Harbour le sorprendió que tanta gente entre el público conociese la serie. «Es increíble que una serie sobre un pueblo en EE.UU interese a gente de todo el mundo y conecte con ellos. Es impresionante, y este papel me ha cambiado la vida. Es una de las cosas más divertidas que he hecho, mi trabajo favorito de todos los que he hecho», confesó el actor.

«¿No crees que la gente es muy fan de sus superhéroes y no se toman muy bien los cambios de actor?», siguió interrogando Motos. El invitado se mostró de acuerdo con él: «La gente se apasiona mucho y es muy protectora con su superhéroe. Por eso, para evitar comparaciones, quisimos hacer una pelícila diferente, más oscura, menos fantástica y más sangrienta y de terror».

El actor contó luego que durante el rodaje empleaba tres horas diarias en maquillarse y su ritmo de vida era endiablado y muy intenso: «Yo me levantaba a las 2 y media de la madrugada, me pegaba una ducha y me iba al maquillaje tres horas. A las 6 empezábamos a rodar y estábamos ahí catorce horas. Luego volvía al hotel, dormía dos horas y vuelta a empezar».

Motos le pidió luego que explicase «cuál es la misión de Hell boy y qué le pasa en esta película». Harbour le explicó que «la misión de Hellboy era acabar con el mundo, pero en la película intenta no hacerlo. Esta criatura es un medio demonio medio persona creada por los nazis pero que, al final, tiene un corazón y se dedica a combatir con los monstruos. Él protege a los seres humanos que le odian».

Harbour confesó que cuando le dieron el papel «morí de miedo, porque había cosas muy difíciles. Por ejemplo lo del maquillaje, me pareció aterrador. También había muchas escenas de acción y yo ya no tengo veinte años. Las rodillas y los hombros no los tengo como antes. Lo bueno de Hellboy es que no pasa nada si es un poco torpe».

En un intento desesperado Motos le pidió que contase algo sobre la tercera temporada de «Stranger Things». Él rio y aseguró que no iba a soltar prenda, aunque acabó contando más de lo que el presentador había esperado. «Te puedo decir que está ambientada en el verano de 1985, por lo que los niños no tiene colegio y hay piscinas, barbacoas, fuegos artificiales...También hay algo de amor porque los niños tiene ya una edad. Eso genera confusión en un sheriff controlador como soy yo, que no quiere que su hija crezca y le preocupa eso más que un demogorgo».

Para cerrar la entrevista Motos leyó una larguísima parrafada del discurso de agradecimiento que pronunció Harbour al recibir el premio del sindicato de actores. Recibió el galardón pocos días después de la toma de posesión de Trump y en su discursó elogió la diversidad y llamó a resistir contra la intolerancia. «Eso dice mucho de ti», le elogió Motos.