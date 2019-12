Actualizado 04/12/2019 a las 23:11

Este miércoles, «El hormiguero» recibió la visita del joven piloto español Álex Márquez. El deportista, de 23 años y que ya cuenta con dos títulos mundiales a sus espaldas (el de Moto3 en 2014 y el de Moto2 en este 2019), se estrenará en este próximo año en Moto GP, la máxima categoría del motociclismo y en la que compartirá equipo con su hermano, Marc Márquez, que ya suma ocho títulos mundiales en su trayectoria y que es uno de los mejores deportistas españoles del panorama actual.

A lo largo de la entrevista, Motos y Márquez tuvieron hablaron largo y tendido acerca de varios aspectos. Pero sin duda, uno de los momentos más sorprendentes de la noche en «El hormiguero» llegó cuando el presentador relató una anécdota de lo más desconocida en el momento en el que el joven piloto le preguntó al televisivo si le gustaban las motos.

Entonces, Motos relató que sufrió un grave accidente la primera vez que se subió a una motocicleta. «Me di una muy gorda hace tiempo, en mi adolescencia. Es muy patético y nunca lo he contado», comenzó diciendo el presentador. «Fue la primera vez que me dejaron una moto. Yo no tenía ni idea. Me dejaron la moto y pensé en mi cabeza: "Cuánto recorrido hay para acelerar". Entonces, según la cogí... la moto se puso a tope. Salí recto y caí por un puente», afirmó el conductor de «El hormiguero».

«Esa es la caída más típica en niños que empiezan, porque dan gas y no saben cómo volver», señaló entonces Álex. «Eso me pasó. Entonces vi el puente, aunque había poca agua... y me caí», siguió contando Motos, al que todavía le duran las secuelas. «Me di una leche... me rompí el tabique y los dientes. ¡Todo esto es falso!», desveló el presentador de «El hormiguero», señalándose su dentadura.

Entretanto, Motos también afirmó que apenas iba protegido. «No llevaba casco. ¡Antes íbamos de cualquier manera! Cuando yo te estoy contando, la gente no llevaba casco», comentó el televisivo. «¿No has vuelto a coger una moto?», quiso saber Álex. «Sí, pero muy despacito», contestó el presentador, que aceptó el reto del joven piloto de montar un día junto a él... aunque «flojito».