Así pasó Maribel Verdú el coronavirus

Pablo Motos quiso poner el foco en lo necesario que es el deporte en su inicio de «El Hormiguero» . «Nos hace más listos», apuntó, y aseguró que favorece a la corteza prefrontal, que es la parte encargada de tomar decisiones y de la concentración; y al hipocampo, la encargada de la memoria a largo plazo. Pero el presentador no solo se dedicó a hablar, también hizo que sus colaboradores, a cada cual más descompasado, hiciera algo de deporte. Incluso arengó a su público para que acelerase su corazón con ellos.

Aquí tienes la canción para entrenar en casa: New Order - Blue Monday #BelmonteVerdúEH https://t.co/AkaUj62Lnz pic.twitter.com/JOlEJTIL4h — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 21, 2020

La invitada estrella de la noche fue Maribel Verdú , una de las primeras españolas en pasar el coronavirus. «Estaba en un festival en Bélgica y cuando regresé, me encontraba fatal. Según llegué, a dos semanas de empezar una serie de televisión, estuve diez días que, menos a los pulmones, me afectó a todas las partes de mi cuerpo», relató. «Fue llevadero, pero era muy curioso. Lo de perder el gusto y el olfato lo llevé regular. Mi familia y mis amigos me decían que era normal, que estaba muy gestionada. Me tomaba un colacao y era como nada, podía tomarme cualquier otra cosa sin darme cuenta», añadió.

La parte positiva es que «teóricamente no puedo contagiarme ni contagiar». «Hay que ser cautos igualmente. No hay que olvidarse de lo que está sucediendo ahí afuera», reflexionó ante el público de «El Hormiguero».

La actriz pronto recuperará su «normalidad» . A finales del mes de junio regresará a un set de rodaje. «He estado un tiempo que no sabía si repasar o no. Pero ya sabemos que nos incorporamos el día 29 para grabar 'Ana', el reto más importante de mi carrera. Hago de abogada y todos los interrogatorios y alegatos son intensos. Pero hay que ser valientes, los retos me ponen y me inspiran muchísimo. Estoy con miedo pero feliz», confesó. El rodaje durará 17 semanas.

En la serie tendrán que «reestructurar secuencias y guiones para adaptarse al tiempo que vivimos. Tendrán que quitar besos y escenas y poco subidas». «Los protocolos de seguridad van a ser exhaustivos. Ya lo ha dicho la productora», añadió. Sin embargo, Maribel Verdú no podrá hacer algo que siempre hacía antes de cada rodaje: ir a visitar a su familia . «Cuando vaya a verles no voy a poder abrazar a mis padres, pues besar a alguien que no es tuyo, imagínate», dijo.

Entrenamiento previo

Maribel Verdú ya vivió un confinamiento antes del estado de alarma; en 2016, mientras rodaba «El faro de las orcas» en la Patagonia argentina. « Estuve dos meses perdida en un sitio maravilloso . Allí solo pueden ir científicos especializados, pero, de vez en cuando, los rodajes te sorprenden y te permiten grabar en sitios así. No teníamos internet ni nada, y fui la mujer más feliz del mundo. Descubrí que estoy en paz conmigo misma, y eso me ha servido para estos días», reflexionó.

Durante este tiempo, además de entrenar media hora todos los días, ha escrito un diario de confinamiento, ha bailado mucho y ha leído un libro cada siete o diez días. «El último que recomendé, me fascinó. Es el último de Elvira Lindo : A corazón abierto», apuntó.

Vuelta a la competición

Después de hacer un repaso por algunas fotografías de los presentes en plató y escuchar algunas travesuras de El Monaguillo, conectaron con Mireia Belmonte . La nadadora ha estado nueve meses «sin tocar agua». «Tenía la sensación de que no sabía nadar casi», apuntó. Aseguró que recuperar su forma habitual va a ser complicado. «Es una experiencia nueva. Es como cuando te tirabas al agua de pequeña. Al final, nuestro medio natural no es el agua», dijo la deportista, que suele entrenar unas cinco horas de media en un día normal.

A diferencia de ella, algunas de sus rivales sí han continuado trabajando. «Por lo que he visto en redes sociales muchas rivales, de mis principales, han seguido entrenando en sus países. Y por eso tenemos mucha desventaja ahora mismo », apuntó. De momento, dice no tener una motivación próxima para entrenar. «No tenemos competiciones a corto plazo, aunque siempre hay un estímulo: los Juegos Olímpicos 2021 », añadió.