Este martes comenzó en «El Hormiguero» la primera de una serie de visitas de los principales candidatos a la presidencia del Gobierno que se decidirá en las elecciones generales del próximo 28 de abril. Pablo Iglesias, líder de Podemos y candidato a presidente por la coalición Unidas Podemos, acudió al plató de Pablo Motos para comentar toda la intensa actualidad del panorama político, la campaña electoral que se presenta de cara a dichos comicios, así como su regreso a la actividad pública tras unos meses apartado por su reciente permiso de paternidad.

«Este programa no suele tratar de política a no ser que pase algo importante», empezó Motos, «hemos querido dejar un espacio a los políticos para que la audiencia sepa quienes son y qué quieren». El presentador explicó que VOX y PSOE rechazaron la invitación, por lo que solamente Podemos, PP y Ciudadanos se someterán al escrutinio de las hormigas. Tras estas aclaraciones iniciales, Motos dio la bienvenida a Iglesias.

«Bueno, ¿y todavía no habéis fichado a ningún torero?», le preguntó el presentador para romper el hielo. «Nosotros hemos fichado a una jueza y a un activista gitano, que ya es hora de que haya gitanos en el Congreso», respondió el político, «estamos contentos y con muchas ganas. Que cada uno fiche a quien quiera». Pero antes de entrar con detalle a hablar sobre política Motos quiso saber qué tal estaban sus hijos. «Muy bien y muy guapos», contó Iglesias, «por suerte no han salido a mí, por lo que son muy lindos».

Hace unas semanas Irene Montero, la pareja de Iglesias, anunció que estaba embarazada de una niña. «¿Era buscada o fue una sorpresa?», quiso saber Motos. «Era buscada y fue una sorpresa», replicó Iglesias, «una sorpresa maravillosa». Sobre la vida de padre, el líder político contó que era «dura, pero súper bonita. Duermen bien y son muy buenos».

«Mi cargo va a estar siempre a disposición de los inscritos», dijo Iglesias sobre su liderazgo en el partido, «mi compromiso es estar cuatro años a partir de estas elecciones». Recientemente Montero dijo en una entrevista que el próximo líder de Podemos sería una mujer, e Iglesias se mostró de acuerdo con ella: «Eso va a ocurrir en otros partidos, en las empresas y en los medios. La feminización de los espacios de poder es una realidad. Tal vez acabe habiendo una presentadora de "El Hormiguero"». «Pero se os llena la boca hablando de feminismo, y al final os habéis presentado todo tíos», le recordó Pablo Motos.

Tras la publicidad el presentador le preguntó si no se iba a cortar la coleta e Iglesias lo negó categóricamente: «Soy esclavo de esta coleta. Soy como Sansón, sin la coleta pierdo la fuerza». Luego Motos le preguntó por el polémico cartel que anunciaba su vuelta tras el permiso de paternidad: «Aquello fue una cagada cósmica. Yo pensé que teníamos a los del PP haciéndonos los carteles».

«¿Y qué ha pasado con Errejón?», se interesó Motos. «Aquello fue desagradable, duro, pero tenemos que madurar y pasar página. Errejón tiene un nuevo partido con el que tenemos muchas cosas que nos unen. Ellos no son nuestro adversario, es el trifachito». Iglesias le contó al presentador que «no va a haber gobiernos de un solo partido. Nadie va a tener mayoría absoluta y va a haber que pactar. Yo salgo a ganar porque no me fío de nadie en política: todo depende de la fuerza que tienes».

Para terminar la entrevista Motos le preguntó por sus recientes declaraciones, en las que Iglesias decía que los periodistas no eran objetivos y estaban dominados por los millonarios propietarios de los medios. El político intentó justificar su postura pero Motos le cortó en seco y se ganó el aplauso del público: «Vosotros no presionáis a los medios porque no tenéis poder, si no sí lo haríais».

«¿Y te volverías a comprar el chalet?», le soltó Motos. «A mí no me han regalado nada en la vida: tengo dos carreras, un doctorado y me he hipotecado treinta años para comprar esta casa. Yo me di cuenta de que era una decisión polémica y puse mi cargo a disposición de los afiliados». Motos salió a la contra para recordarle que «habías dicho que era peligroso que los políticos viviesen aislados en urbanizaciones de lujo. Tú hablaste de la casta y ahora eres la casta», y consiguió la ovación del público. Iglesias no pudo sino reconocer que su vida «ha cambiado mucho».