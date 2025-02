Pablo Iglesias, contra Amancio Ortega tras su última donación para combatir el cáncer: «Es una campaña de imagen»

Este jueves, «El hormiguero» cerró una nueva semana en las noches de Antena 3 con la visita de Pablo Iglesias. El dirigente de Unidas Podemos visitó a Pablo Motos para cerrar la ronda de políticos en el espacio de Atresmedia, por el que ya han desfilado Santiago Abascal, Íñigo Errejón, Pablo Casado y Albert Rivera. No lo ha hecho Pedro Sánchez , que rechazó la invitación del formato de Motos.

Nada más pisar el plató de su espacio, Motos agradeció a Iglesias que hubiera decidido no acudir a la pegada de carteles de Podemos de cara a las elecciones del 10 de noviembre por acudir a «El hormiguero». «Me parecía muy mal decirle a la gente que me esperara», confesó el dirigente. «Te agradezco el detalle», manifestó Motos, que tras ello comenzó a ser incisivo con Iglesias. «Los que habéis bloqueado la situación y nos habéis llevado a estas nuevas elecciones son los que decís que nos van a desbloquear. ¿Por qué nos lo tenemos que creer? ¿Por qué tenemos que creernos que no habrá quintas elecciones?», le preguntó al líder de Podemos.

Iglesias supo salir del paso. «Porque no pueden gobernar siempre los mismos. Ahora, la gente esta votando diferente. Se acabaron los partidos de Gobierno único », manifestó, antes de lanzar un recado a la formación de Sánchez. «El PSOE nunca quiso gobernar con nosotros y ha preferido unas nuevas elecciones que hacerlo. Hay muchos partidos que no quieren vernos en el poder. De hecho, el PSOE va a intentar ahora pactar con el PP . Pero nosotros queremos gobernar, siempre en proporción con los votos que nos pueda dar la gente», refirió Iglesias, que definió su relación con Sánchez como «cordial». «Fuimos nosotros los que le dimos la llave de La Moncloa», recordó en «El hormiguero».

En ese aspecto, el dirigente no descartó llegar a formar gobierno con el PSOE tras los nuevos comicios. «Creo que el plan de Pedro es acercarse a la mayoría absoluta y si no, gobernar con el PP . Lo va a intentar, de todas, todas, pero nosotros tenemos que estar fuertes y quizá así podamos entrar a gobernar. Me hace gracia cuando Sánchez dice que no tenemos experiencia, porque él tampoco la tenía cuando Podemos le hizo presidente. Y el PP sí que la tiene, pero en robar», enfatizó Iglesias, que le hizo una promesa a Motos, con nuevo dardo a Sánchez incluido. «Te prometo que cuando sea presidente, vendré a "El hormiguero"».

El conflicto catalán... y la polémica de Irene Montero

Instantes después, Iglesias aseveró que se habían puesto de acuerdo con el PSOE para formar gobierno en varias regiones, como en varias ciudades de Cataluña. Entonces, Iglesias le preguntó por su opinión al respecto de la sentencia del «procés». «No va a resolver el conflicto político, que tenemos que resolver nosotros», aseguró, al tiempo que dijo no estar en contra del «indulto» para los condenados. «Un Gobierno nunca puede renunciar a eso y aquí se indultó a mucha gente en el pasado por el bien de España », aseguró Iglesias. «A los independentistas, les diría que en Cataluña no están solamente ellos, que hay mucha gente que no es como ellosy quiere estar en España. Y que España no es solo Santiago Abascal y Pablo Casado, que hay más cosas».

Entretanto, el político defendió a su mujer, Irene Montero, criticada en las últimas fechas por haber revelado la identidad de la propietaria de un inmueble que estaba alquilado a una familia. «Es un conflicto en el que el Sindicato de Inquilinos nos pidió apoyo. No dimos ningún dato que no se conociera. A esa familia le subieron el alquiler, de repente, con 300 euros. Ni tú ni yo sabemos lo que es vivir con 600 euros al mes, así que no podemos ponernos en la piel de esos inquilinos», le dijo el dirigente al presentador de «El hormiguero». «Tus padres también tienen cuatro pisos y negocios. ¿Qué te parecería que saliera el nombre de tus padres así, de manera pública» , refirió Motos. «Ellos no tienen negocios inmobiliarios, pero si imponen condiciones abusivas... no me parecería mal», respondió el dirigente.

Tras ello, Motos quiso saber la opinión de Iglesias al respecto de la última donación de Amancio Ortega para combatir el cáncer. «Acaba de donar 47 millones de euros y medio para la investigación del cáncer. ¿Te parece bien, o sigues pensando eso de que "en democracia no se deben aceptar limosnas de multimillonarios"?», preguntó el conductor de «El hormiguero». Iglesias no titubeó. «Imagínate que tú vas a cenar, y en lugar de la cuenta de 50 euros, no pagas y solo dejas diez de propina . Pues con Amancio pasa lo mismo. Tiene dividendos por valor de 1.600 millones de euros y solo paga un 5% de impuestos. 80 millones, cuando cualquiera pagaría 300», aseguró.

Sus palabras sobre Amancio Ortega

«¿Estás diciendo que a Amancio le dan beneficios?», le preguntó Motos. «Sí. Bueno, o se busca las triquiñuelas legales, que aunque sean legales son injustas. Lo que está claro es que no paga como la gente que nos está viendo, que paga impuestos como cabrones. Lo que hace es una campaña de imagen. Si quiere que tengamos una buena sanidad, que pague impuestos », afirmó Iglesias en «El hormiguero», tajante. «¿En tu familia hay alguien con cáncer?», preguntó entonces el televisivo. E Iglesias no dudó. «Sí. A mi padre le operaron hace tres años de un cáncer de pulmón y mi suegro murió de cáncer. No entiendo que mi padre tenga que mendigar a un rico que done un aparato , en lugar de las instituciones públicas. Y he vivido en mi familia lo que significa el cáncer. Me parece bien que los ricos paguen impuestos, por lo que me parece un escándalo que si Amancio gana 1.600 millones, solo pague un 5% de impuestos», añadió. «Bueno... ese dato no lo puedo confirmar», dijo Motos, incrédulo.

Para cambiar de tercio, el presentador de «El hormiguero» preguntó a su entrevistado si creía que Sánchez se había «arrepentido» de haber convocado nuevas elecciones. «Bueno, yo creo que él calculaba que si las repetía, nosotros nos íbamos a hundir y que él iba a acercarse a la mayoría absoluta. Pero creo que nosotros vamos a salir reforzados y que él a lo mejor acaba peor», refirió Iglesias, que trató de dar valor a su discurso. «Cuando el que habla se está creyendo lo que dice, t iene un efecto mucho más fuerte de cuando es impostado ».

Para cerrar la entrevista, Motos quiso saber si Iglesias tenía ganas de debatir con Abascal en el debate televisivo del próximo lunes. «Creo que puede tener mucho interés. Me gustaría, porque nunca he debatido con él», confesó, antes de enviar una nueva pulla a Sánchez. «He tenido caras a caras con Albert Rivera que han gustado y han estado muy bien, pero con Sánchez ninguno. No quiere debatir conmigo. Y que no haya venido aquí... bueno, no es fácil venir y que te hagan una entrevista como la que me has hecho tú, pero nos pagan para eso. Creo que debería ser obligatorio acudir a todos los medios de comunicación , o al menos a unos cuantos», zanjó el líder de Podemos en «El hormiguero».