Dos de los nuevos empleos que el Gobierno chino ha aceptado La colaboradora de «El Hormiguero» Yibing Cao habla de algunos de las nuevas profesiones que el Ministerio de Recursos Humanos de su país ha contemplado

Play Televisión Actualizado: 19/05/2020 23:18h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pablo Motos volvió a comenzar «El Hormiguero» dirigiéndose a la audiencia. Esta vez quiso hablar a aquellos que están pasando un mal momento económicamente. «No te compadezcas mucho porque es adictivo», dijo el presentador, que siguió haciéndose preguntas como qué podemos hacer ahora y cuáles son las claves para poder sacar nuestros negocios adelante. Después de arengar a sus seguidores, el televisivo dio paso a Yibing, Marrón y Cristina Pardo.

Después de analizar la necesidad de llevar mascarilla, Yibing Cao contó que en China ya permitían no tenerla puesta cuando se hace deporte, algo que ya se puede hacer también en España. «Han fallecido dos niños en el colegio y otro señor en un parque de Wuhan», relató la colaboradora. También contó qué está ocurriendo con los más pequeños. «Están volviendo a la guardería después de tres meses. Están superdespistados porque además a los padres no le dejan entrar a las aulas y sus profesores llevan mascarilla. Alguno no recuerdan ni cuál era su curso o su grupo», añadió. «Podrían hacerse unas mascarillas con su cara», apuntó Trancas.

El hormiguero 3.0 Más información

Yibing también aseguró que ya han aprobado nuevos trabajos. «El Ministerio de Recursos Humanos ha aceptado diez nuevas profesiones. Entre ellos está el inspector de ácido nucleico, que es el que hace la prueba del coronavirus; también están los comerciales online, que son personas que venden productos por internet», explicó. «Los famosos y los empresarios están haciendo eso mucho. Una empresaria muy importante recaudó 91 millones de euros en tan solo tres horas y media».

Otro de los problemas que se avecinan es «la rivalidad con las máquinas». «Han empezado a sustituir a personas por robots porque estos no se enferman. Están haciendo trabajos como desinfectar escuelas, hospitales y hoteles. Un hombre incluso han pegado a un robot en un hotel de lujo», dijo mientras se emitía el vídeo.

Desde Sevilla

La primera en conectarse fue Eva González. «Es raro esto», dijo la presentadora, que se encuentra en Mairena del Alcor, Sevilla. «Nos pilló aquí y como se paralizó todo, pues dijimos vamos a esperar aquí, pensando que iba a ser algo más corto», dijo. ¿Y qué ha pasado con su pequeño de dos años? «Pues el pobre va en body por la casa del calor que hace aquí. (...) Me ha salido listo. Pero le he contado lo poco que puede entender un niño de dos años. Le he dicho que fuera hay un bicho que le pica en el culo y que por eso no se puede tocar nada. Se pasa el día diciendo: 'un paseo, mami, por favor'», respondió.

El confinamiento llegó en pleno descanso de las grabaciones de «La Voz». «Estábamos en Sevilla justo por eso. Sabéis que hacemos un parón para cambiar el escenario y hacerlo más espectacular y hacer hueco a mil personas en plató. (...) Estoy deseando volver, pero también hay un poco de incertidumbre porque no sé cómo va a ser. Si vamos a poder tener público o no... Sea como sea, tengo muchas ganas de ver a mis niños del 'Kids' y a mis adultos», respondió.

Ahora, González está trabajando con su ídolo: Alejandro Sanz. «Al principio, me ponía muy nerviosa. Cuando él hablaba y me recordaba rompiendo la hucha para comprar sus disco y de ir a sus conciertos», reconoció.

Un cumpleaños próximo

Apenas unos minutos después conectó Miguel Ríos. Está pasando el confinamiento en Madrid y asegura no haber salido ni a comprar. «Va mi compañera que tiene menos peligro», dijo. «Pero tendré que salir pronto de casa porque me debo a mis obligaciones. Dejé un disco a medio terminar y tendré que terminarlo. Tengo ganas, sobre todo de ver a los amigos, pero eso de salir a la calle para salir a ningún sitio, prefiero quedarme aquí», relató.

El cantante cumple 76 años el próximo mes. «No esperaba llegar tan lejos. (...) He tenido suerte, tengo buena naturaleza», dijo el artista, que no escucha música cuando entrena. «Veo cosas», añadió, sobre todo documentales. Ríos ha continuado componiendo durante la cuarenta. «Llevábamos un tiempo con José Norte, el productor, dándole vueltas de tomar en un formato que solo he tocado una vez en el Teatro Monumental, en trío acústico», dijo.

«Me parece fascinante poder hacer canciones nuevas, escribir sobre lo que me pasa. Llevo desde el año 62 intentando ver lo que me pasa a través de las canciones, y me gusta poder hacerlo ahora. Hablar desde el punto de vista de mi generación, la misma que está cayendo con esta plaga, la que quiso cambiar el concepto de ser joven y empoderarse», añadió.