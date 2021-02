El hormiguero Nicky Jam cuenta en 'El Hormiguero' cómo adelgazó 28 kilos Mucho baloncesto y poca cena, el secreto del famoso cantante

Tras entrevistar anoche al campechano Ramón García, 'El Hormiguero' cruzó el Atlántico con Nicky Jam, que atendió la videollamada desde Miami.

Pablo Motos, que es un fanático del deporte, aprovechó la presencia del cantante para preguntarle por su adiós a la obesidad. Le preguntó cuánto había adelgazado y Jam respondió que 28 kilos.

Naturalmente, la siguiente pregunta fue cómo lo había hecho. «Jugando al baloncesto, estoy jugando seis o siete juegos al día», contó de entrada. Obviamente, no solo así. También poniendo límites a la cena: «Por la noche me gustaba lo dulce. El helado, oreo, chocolate, galleta, todas esas cosas. Todo lo peor, todo lo malo», fue enumerando. Dice el refrán que «de buenas cenas están las sepulturas llenas», y se lo ha aplicado el cantante nacido en Estados Unidos y nacionalizado colombiano. «Estoy cuidándome, poniéndome bonito. Cumplo 40 en marzo, y quiero verme mejor que nunca». No reveló cuánto había llegado a pesar, pero en sus biografías se puede leer que alcanzó los 140 kilos.

Motos y el cantante, durante la entrevista - Antena 3

El artista intervino para presentar el vídeo de su nuevo single, 'Fan de tus fotos', que canta con Romeo Santos. Las mujeres sexys tienen tanto protagonismo como él en la producción de marras. «Con todas las mujeres fantaseo...», confesó. «¿Con Angela Merkel?, preguntaron las hormigas. «No sé quién es esa, pero, si está buena, también». Se le vio un tanto obsesionado con el otro sexo: «Tú sabes que las canciones están buenas cuando las modelos las empiezan a poner en su Instagram».

Pablo Motos: ¿Cuál es tu debilidad?

Nicky Jam: Las mujeres.

Pablo Motos: ¿Y tus miedos?

Nicky Jam: Que se acaben las mujeres.

En un ambiente relajado, Motos le preguntó qué avión privado es mejor, si el suyo o el de Maluma. «Es mejor el de Maluma. Lo compró después que yo, o sea que obviamente se compró uno mejor». El buen rollo prima entre ellos: «Hay algunos sitios donde su avión no estaciona y el mío sí. A veces nos intercambiamos los aviones». «Yo lo compré con mucho miedo, porque es un gasto grandísimo. Pero cuando ves que es necesario, se justifica. A lo mejor el próximo año me compro uno más grande», bromeó. Contó hasta el gasto anual que supone el aparato al año: «Un millón de dólares, y eso que el sistema operativo del mío es de lo más económico».

Llegó entonces el momento más extraño de la entrevista, en el que Nicky Jam jugó al emplazamiento publicitario. Le enseñaban fotos en las que salía él con otra gente, que aparecía tapada. Tenía que adivinar quiénes eran los que no se veían. Acertó todas las imágenes. Normal, pues para eso eran sus recuerdos. Lo asombroso fue que después de cada respuesta correcta se premiaba con un trago de Coca-Cola. El bote del refresco apareció así una y otra vez, de forma poco natural.