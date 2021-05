El Hormiguero De la Morena desvela en 'El Hormiguero' que votó a Ayuso Cree que los políticos tendrían que estar mejor pagados y se manifiesta contrario a las cuotas Felipe González visitará la próxima semana el programa de Pablo Motos

«Jo..., en el lío que me he metido», fue la reflexión final de José Ramón de la Morena tras haber tocado el asunto político en su visita a 'El Hormiguero'. Se metió en varios 'charcos' (cuotas, sueldos) y hasta reveló su voto en las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid.

La conversación sobre política se inició cuando Pablo Motos le preguntó qué le parece la actual «cosecha» de dirigentes. «Es la peor generación de políticos desde los tiempos de Fernando VII. Es la peor generación de políticos, que nos ha ido a tocar en el peor momento. Algo malo habremos hecho. Entiendo que es lo que nos hemos merecido porque muchas veces votamos por la inercia», reflexionó.

Él, sin embargo, ya no vota por inercia. «Yo eso sí que lo he aprendido. Yo he dicho: '¿qué necesita mi país?', '¿qué necesita mi pueblo?', '¿de quién me fío?' Y eso es lo que voto. El otro día, leyendo una entrevista a Savater, decía: 'No me da miedo votar a Ayuso aunque yo soy de izquierdas'. A mí sí me da miedo votar a Ayuso, y soy de izquierdas, pero confieso que esta vez voté a Ayuso. Fíjense ustedes. ¿Quién me lo iba a decir a mí?». «Voy a votar en cada momento lo que yo considere que necesita mi país, mi pueblo, lo mejor», continuó.

Cree que el de político es un oficio mal remunerado. «Están muy mal pagados, y están todos bajo sospecha. Un político tendría que estar pagado como el mejor empresario. Eso sí, al que peque de corrupción le corto la mano. En la política parece que vale cualquiera», continuó su repaso.

Tampoco está de acuerdo con las cuotas: «Que sea equitativo, que haya tantos hombres y tantas mujeres... Si a lo mejor hay más mujeres [válidas], ¿por qué no va a haber más mujeres? O más hombres. ¿Por qué? Que estén los mejores, las mejores».

Siguiendo con la política y 'El Hormiguero', la próxima semana (el miércoles, en concreto) visitará el plató de las hormigas Felipe González. Será el segundo presidente del Gobierno de España que asista al espacio de Pablo Motos, tras Mariano Rajoy.

Que votó a Ayuso no fue lo único llamativo que dijo De la Morena en su paso por 'El Hormiguero'. También aseguró que habría cumplido de largo sus objetivos en la profesión, pues confesó que se habría conformado «con ser el conductor» de alguno de los grandes de la radio, entre los que citó a José María García, con el que mantuvo una rivalidad que ha inspirado una serie de reciente estreno. Motos no le preguntó por esta producción al periodista de Brunete.