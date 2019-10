Actualizado 17/10/2019 a las 22:48

Este viernes sale a la venta «Fuego», el décimo álbum de estudio de Estopa, que en la misma fecha también cumplen el vigésimo aniversario del lanzamiento de su primer trabajo, «Estopa». Para presentarlo, David y José Muñoz estuvieron este jueves en «El hormiguero», el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3.

Nada más llegaron al plató de Atresmedia, ambos artistas se dieron un baño de masas entre el público, que comenzó a corear al grupo. No era para menos, pues apenas quedaban dos horas para que «Fuego» viese la luz. «¿Por qué ese título?», quiso saber el presentador. «Porque es como que la estopa se ha quemado y ahora es fuego», explicó José.

A continuación, el presentador incidió en los orígenes de la banda. «Justo este viernes se cumplen también veinte años desde que empezásteis. ¿Os acordáis de algo de ese día o ibais fumaos?», preguntó Motos en «El hormiguero». David, entre risas, respondió. «¡Sí que me acuerdo! Me acuerdo que me emocioné, porque teníamos que vender 2.000 discos para renovar con la compañía y cuando vi al presidente me dijo que habíamos vendido 5.000. Se me saltaban las lágrimas», explicó el cantante en «El hormiguero».

Después de hablar un poco acerca del disco, que tiene «doce canciones» y una de ellas dedicada a Siri, el amigo imaginario de los usuarios de Apple, José explicó una extraña habilidad que tiene su hermano. «A veces, entra en ausencia». «¿Cómo es eso?», quiso saber el presentador. «Nada, me quedo muchas veces como colgado, durante algunos segundos. Pero bueno, mis ausencias son como traslados y sigo trabajando», bromeó David.

Tras ello, al televisivo le fascinó lo unidos que están los dos integrantes de Estopa. «Lleváis 20 años juntos y lo hacéis todo juntos. Incluso nadáis en la misma calle de la piscina municipal», expuso. «Sí, porque éramos "runners" y ahora nos hemos hecho "swimmers"», explicaron los hermanos en «El hormiguero», antes de que Motos hiciera a David una pregunta de lo más sorprendente. «¿Puede ser que te haya crecido la cabeza? El campeón era Ernesto Sevilla que tenía 59 centímetros de cabeza, pero creo que tú le ganaste», refirió el presentador. «Claro, le dan ausencias porque no le llega la sangre a otros aspectos de su cerebro», dijeron por su parte las hormigas del programa, todavía escondidas.

Un estilo propio

Después de medirle la cabeza a David en directo –que tiene 62,5 centímetros de diámetro–, Motos quiso saber el nivel de implicación de Estopa en sus trabajos. «¿Se hace siempre lo que vosotros decís?. Los hermanos no dudaron. «En el disco sí. La producción, grabación, composición, portada del disco... todo es nuestro, pero las canciones que deciden poner en las radios, no». En ese instante, el presentador fue más incisivo. «¿Os han intentado "reggaetonizar"?».

Los artistas, también ahora, tuvieron clara su respuesta. «Sí. Llevábamos cuatro años sin sacar disco y nos decían que las tendencias habían cambiado y teníamos que hacer otra cosa», contestó José. «¡Nos sentíamos como cuando al Capitán América le descongelaron y dijo: "¿Esto es América?". Nos sentó bastante mal, porque luego nos dijo un señor que nos habíamos quedado anticuados y teníamos que modernizarnos. Y entonces le dijimos... "¡Modernízate tú!"», agregó David en «El hormiguero».

Tras ello, Motos puso en relieve la afición de Estopa por el esparcimiento. «Vuestras fiestas son peligrosas...», comenzó enunciando. En ese instante, David y José cogieron la palabra y recordaron una anécdota de lo más inquietante que tuvo lugar a finales del pasado mes de enero, en una fiesta organizada en el Camp Nou para celebrar que el Cirque du Soleil había preparado un nuevo espectáculo sobre el futbolista Leo Messi, de nombre «Messi10».

Los hermanos, así las cosas, comenzaron a relatar. «Nos llevaron a esa fiesta porque Sony es partner. Cuando cerró el estadio, seguimos la fiesta en un bar junto a Nathy Peluso, Macaco, René Pérez, de Calle 13... Y luego el bar cerró y cada uno se fue a su casa. Íbamos dirección a Las Ramblas y de repente, unos chavales nos gritaron. Pensamos que querían una foto y de repente nos pidieron fuego y salieron corriendo. Entonces, nos dimos cuenta de que nos habían robado el móvil».

Aunque la historia no quedó ahí. «Claro, la cosa es que en el móvil teníamos el nuevo disco con todas las canciones grabadas. Empezamos a correr detrás de ellos y empezaron a callejear por el barrio chino de Barcelona. Conseguimos pillar a uno, pero se escapó. Entonces, vimos a la Policía, que nos ayudó a intentar cogerles, pero los chavales subieron a un bloque de pisos. Sabíamos la casa en la que estaban, pero por ley no podíamos entrar con la policía. El móvil no lo recuperamos y José pensó en subir, pero quizá hubiera sido peor», explicó David, que hizo un alegato en favor de las fuerzas de seguridad en «El hormiguero». «Siempre la gente se mete con los polis, pero la verdad que nos ayudaron un montón, aunque nos quedásemos sin móvil».