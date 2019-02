Actualizado 20/02/2019 a las 22:58

El cantante asturiano Ramón Melendi fue el invitado de lujo de «El hormiguero» este miércoles. El vocalista ovetense acudió al programa de Pablo Motos para presentar a Crimmel, el villano al que pone voz en la película de animación «Cómo entrenar a tu dragón 3», así como para hablar acerca de su trayectoria musical y de su próxima gira musical.

Nada más acceder al plató de Antena 3, Motos le felicitó por el reciente nacimiento de su hija, Abril. Melendi, agradecido, bromeó. «Son ya cuatro hijos. De hecho, vi ayer a Berto Romero aquí y recuerdo que le preguntaste acerca de si se había planteado hacerse una vasectomía. A mí se me ha pasado por la cabeza, pero no lo he hecho», respondió en «El hormiguero».

A continuación, el presentador preguntó a Melendi por su nueva faceta como actor de doblaje en «Cómo entrenar a tu dragón 3», que llega este viernes a los cines españoles. «Realmente le doy voz porque era el único papel que quedaba», contestó el cantante. «Es un placer formar parte de esta trilogía», agregó.

Instantes después, Melendi confesó su admiración hacia el mundo de los dibujos animados, del que gran parte de culpa tienen sus hijos. «Entre unas cosas y otras, llevo 15 años viendo películas de animación. "Cars" la he visto hasta la saciedad y "Frozen" es un clásico en mi casa casi todos los fines de semana», expresó. «Este tipo de películas están muy bien hechas», sentenció.

Posteriormente, Motos ahondó en una de las facetas ocultas del cantante: su pasado como futbolista. De hecho, Melendi llegó a jugar en las categorías inferiores del Real Oviedo, club histórico del fútbol español. «Toda mi vida tuve ese sueño. De pequeño creía que podía llegar, porque era muy alto. Pero después las fuerzas se igualaron y vi que no tenía el talento necesario, así que me dediqué a otra cosa», contestó el vocalista.

Tras ello, Melendi recordó sus inicios en la música. «Cogí la guitarra por primera vez con 15 años, bastante tarde. Hacía canciones para mí y no se las enseñaba nadie», reconoció, antes de confesar la manera por la que se dio a conocer... de manera de lo más inesperada. «Trabajaba en un bar, en Oviedo, pero la noche anterior... no pude ni llenar las neveras. Imagínate como iba, de borracho. Me levanté y estaba un amigo mío con Pablo Moro, que es un conocido cantante asturiano, haciéndole una prueba. Entonces, decidí presentarle mis letras... y nos fichó a los dos», expresó el cantante.

Ante sus explicaciones, Motos no cabía en su asombro. «Entonces, ¿podemos decir que el verdadero origen de tu éxito es...?». «Una borrachera», respondió Melendi, completando su frase. «Las borracheras han ido marcando mi camino», le dijo al presentador entre risas, arrancando las ovaciones del público de «El hormiguero».