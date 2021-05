El Hormiguero La historia de amor que emocionó a Eva González 'El Hormiguero' contó que Xavier acude todos los días a ver a través de un cristal a Carmen, su mujer desde hace 66 años y enferma de Alzheimer

Eva González fue a 'El Hormiguero' para promocionar el inminente inicio de 'La Voz Kids'. Iba, como todos los invitados, a divertirse, pero también hubo hueco para la emoción.

Finalizado 'Got Talent' la pasada semana, toma el relevo el «talent musical» para niños, presentado por la sevillana y en el que harán el papel de 'coaches' Rosario Flores, Melendi, Vanessa Martín y David Bisbal.

Aseguró de entrada que su capacidad de sorpresa sigue intacta pese a tantos años en la tele, muchos años 'lidiando' con niños: «Hay unos talentos que yo me quedo con la boca abierta. ¡Cómo puede ser que con 7 años puedas cantar de esa manera!».

Modelo y actriz, ya de niña hacía el mismo papel que jugará en 'La Voz Kids': «A mí me gustaba disfrazar a mi hermana, a todos mis primos. Yo los presentaba, porque era la mayor y hacía ese papel. Los disfrazaba a todos, los presentaba y hacía como un desfile de moda, y los hacía cantar y estas cosas», recordó. «¡Ya presentabas 'La Voz'!», apuntaron Trancas y Barrancas. «Presentaba 'La No Voz', porque en mi casa no cantamos ninguno, no».

Su marido, el torero Cayetano Rivera Ordóñez, está estudiando para piloto. Pablo Motos le preguntó si confiaría en su esposo al mando de un avión. «No me fiaría ni el primer día, ni segundo, ni el tercero. Una es 'miss', pero no es tonta», bromeó.

Tras las risas, las lágrimas, pero de emoción. Motos interrumpió la entrevista para contar en 'El Hormiguero', y por tanto en horario de máxima audiencia, la historia de amor entre Xavier y Carmen, que llevan 66 años casados.

«Mi razón de vivir es Carmen», dijo él mientras se acicalaba para ir a visitarla. A la residencia donde ahora vive su esposa, enferma de Alzheimer. Acude todos los días, sin falta. «Se pone contenta cuando ve a su esposo, se pone bien», apuntó Betty, cuidadora de la mujer. Ni el coronavirus ha frenado a este enamorado marido, que planta su silla en la acera mientras su esposa lo observa, a través del cristal, desde el interior de la residencia. También vimos a su nieta Mariona y a su nieto David rindiendo visita a la anciana.

El vídeo emocionó hasta la lágrima a Eva González: «Enhorabuena porque es muy bonito tener tan cerca a alguien que se quiere tanto. En este tiempo en que todos estamos como muy susceptibles, la sociedad está un poco irritada, tienen que pasar cosas bonitas, y tenemos que poner cosas bonitas en la tele, y esta es muy bonita», reflexionó la presentadora. «Al final quedan las emociones. ¡Cómo ella sonríe cuando los ve!», continuó describiendo lo que acababa de ver. «Necesitamos historias de estas», insistió la modelo, conmovida ante esta historia de amor que no caerá en el olvido.

El amor de un avestruz

No todo fue igual de bonito en 'El Hormiguero'. Porque no todas las historias de amor son tan bonitas. Pablo Motos contó la suya con una avestruz: «Me quería amar», detalló. Ocurrió en Requena, cuando era chaval y se vio en una jaula con una de estas aves. En este caso, era un amor no correspondido. Pablo tuvo que defenderse «a puñetazos».