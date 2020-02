Actualizado 13/02/2020 a las 23:08

«Un día bueno es un día que no es malo». A alguno le podría sonar a frase de galleta china de la fortuna. Pero no lo es. Es el mantra de Juan y Medio para alcanzar la felicidad.

En un país en que cuando preguntas a la gente qué tal está, y son excepción los que dicen «muy bien», Juan y Medio, que es un señor que no presume de nada, sí puede presumir de pertenecer a ese exclusivo club. «Vengo a uno de los mejores programas de la historia de la televisión», dijo ya de entrada, esparciendo buen rollo desde el minuto uno.

Es feliz porque cuenta con «la mejor familia», con «los mejores amigos del mundo» y porque presenta en la parrilla de Canal Sur TV «La tarde, aquí y ahora», un programa que tiene una misión social: intentar aliviar la soledad de las personas mayores. Lo consigue desde hace once años. «Para muchos de ellos, la soledad es peor que la enfermedad», dejó caer. Habló en «prime time» de gente que come lo mismo como una rutina, que sufre el abandono de los hijos, que no tiene más sitio para reunirse que algún salón de baile, de personas que sufrieron una «castración sexual y religiosa tan grande» y a la que ahora la soledad se los come. «Nosotros solo tenemos derechos. Y ellos solo han tenido obligaciones», resumió, elogiando la entereza de unas generaciones que «salieron de una guerra y levantaron un país con inteligencia y nobleza».

“Es un programa pionero dirigido a las personas mayores que están solas” así es el programa de #JuanyMedio#JuanyMedioEHpic.twitter.com/07H6pPLMAq — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 13, 2020

Tras el torbellino emocional de Juan y Medio, Quintero se habría quedado callado 20 segundos. Para reflexionar. Pero como es «El Hormiguero», donde el ritmo no para, Motos pidió «una pausa reflexiva» y entonces entraron seis minutos de anuncios. Anuncios en los que apareció gente que nunca iría al programa de Juan y Medio: esa gente eternamente feliz que sale en los «spots», y que habitualmente alcanzan ese estado conduciendo un coche o abriendo una cuenta sin comisiones.

La visita de Juan y Medio fue una reivindicación de la gente sencilla, de esas personas con las que nos cruzamos en el día a día, en las tiendas, en los bares, en la calle, y que tienen “el don de la alegría”. Hay gente normal y otra gente que no lo es tanto y se tatúa en el muslo a Will Smith tirando de las orejas de Juan y Medio. El tatuaje, que conocía el andaluz, tiene título: «Will y medio».

El «y Medio» también dio juego a Cristina Pedroche, que a la vista de que Motos y el invitado lucían un look parecido, los presentó como «Juan… Y medio». «Parece tu mini-yo», le dijo al andaluz mientras señalaba al rey de las hormigas.

Juan es licenciado en Sociología y Derecho, en su día ejerció como abogado, pero también ha tenido trabajos mucho más peculiares, como fue el de guardaespaldas de Hombres G. En esa época llegó a salir al escenario a hacer un play-back simulando que tocaba un saxo. Fue la excusa que empleó el programa para ir probando en directos diversos instrumentos. Uno de ellos fue un acordeón con el que el presentador tocó unas notas de «El himno de la alegría». No podría ser de otra forma, dada la alegría vital del invitado, un «ser humano maravilloso», elogió Motos.

Maravillloso e ingenioso, pues aún tuvo tiempo de presentar un invento que ha patentado, «el mango comodín» para fregonas, escobas y otros útiles similares. Tras la presentación-exhibición que hicieron Pablo y Juan en el plató acceder a la web del producto se convirtió en inaccesible.