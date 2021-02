El Hormiguero El flirteo de Omar Montes con Nuria Roca en 'El hormiguero' «Me moría de ganas de conocerte», le dice el cantante, fan de la presentadora desde 'Waku Waku'. «Eso también se lo has dicho a Susanna Griso», replica la valenciana, que fue víctima del 'troleo' del ganador de 'Supervivientes'

«La camisa blanca que llevo desde el lunes no es la misma», aclaró de entrada Nuria Roca, de nuevo sustituta de Pablo Motos, que guarda la cuarentena en su casa a la espera de reincorporarse el jueves al plató para entrevistar a Manuela Velasco.

Hoy martes era el turno de Ana Mena y Omar Montes, que presentaban su nuevo videoclip, el de la canción «Solo». El dúo, que se conoció hace tres años en un concierto de los Jonas Brothers en el que el muchacho apareció con un abrigo azul hasta los pies, es su segunda colaboración. Y, dada la química que hay entre ellos, seguro que no será la última.

Omar Montes desconcertó totalmente a Nuria Roca, a la que primero piropeó y después «troleó».

«Me moría de ganas de conocerte», fue lo primero que le dijo el de Pan Bendito a la valenciana. «A mí me gustan mucho los animalitos. Yo veía 'Waku Waku' y soy súper admirador tuyo desde que hacías ese programa», precisó. «Eso también se lo dices a Susanna Griso», replicó Roca, siempre muy rápida, y que presentó ese programa entre 1998 y 2001 (Omar nació en 1988). «No me puedo creer que esté aquí», insistió un rato después, y matizó que lo hacía «con todos los respetos» as u marido «Juan del Mal». «Sé que escribe, así que cuando saque un audiolibro lo leeré», bromeó.

Del tonteo pasó al troleo. No supo la presentadora –tampoco el espectador– que era verdad o mentira de lo que iba contando el cantante. Así, aseguró que tenía muy buen color de piel porque se había quemado en la sesión de rayos uva que se dio para acudir con tono moreno al programa, y sonó a verdadero, aunque podría ser falso. Contó también que se estaba construyendo un búnker en Navarredonda de Gredos, algo que ya había dicho en 'La Resistencia': añadió que fue la crisis del coronavirus la que le motivó a dar el paso, para después añadir que lo estaba ampliando para acoger una pareja de cada especie, lo que hizo poco creíble la historia. Y como increíble y falso se tomó la audiencia –en las redes– que sea propietario de un avión privado.

Ligando en Laponia

Nuria Roca le preguntó el sitio más raro en el que había ligado, y puso cara de incredulidad cuando Omar Montes le contó que en Laponia, con una chica «de la última tribu nómada de Europa». Sin embargo, es cierto que allí sí estuvo con Calleja para rodar un aventurero programa, y lo de ligar no fue lo más extraño que le ocurrió. Los lugareños le contaron que el secreto de su juventud y su aspecto sano y saludable era que siempre bebían agua de un manantial. «Según me lo estaban diciendo, yo estaba pensado que había meado ahí nada más llegar... Es que ahí, con el frío», justificó.

Reconoció que en clase nunca ligaba pero que ahora, con el éxito, eso ha cambiado. «Ahora me he convertido en lo más parecido a Julio Iglesias. Soy una mezcla entre Julio Iglesias y Aquaman», bromeó.

El videoclip que presentaban fue grabado precisamente «en el lugar romántico del barrio» cuando era un chaval. Y ese lugar era «lavadero de coches». Un tipo sorprendente –y desconcertante– el que fue ganador de 'Supervivientes'. Por cierto, aunque es un hombre viajado sigue teniendo miedo a los aviones, y uno de estos aparatos fue el escenario de una broma un tanto pesado. Estaba inquieto y un amigo le dio una pastilla... de Viagra. «Empecé a notar picores en las partes bajas», recordó divertido.

Hablando de partes bajas, Ana tuvo que puntualizar que lo que se cayó entre sus piernas mientras bailaba en una anterior visita al programa no era un tampón, sino el imán que sujetaba el micrófono. Estuvo muy simpática la cantante andaluza, que comió ante la audiencia su merienda favorita, anchoas con leche condensada.

Ana Mena recordó su 'incidente' en su anterior visita al programa - Antena 3

Motos intervino brevemente en el programa para hacer algunas preguntas e insistir en que está restablecido. «Estoy bien. Ahora voy a cenar una sopa de ajo», informó.