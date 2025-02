Feliciano López: «Vamos a ser los últimos en volver»

Pablo Motos comenzó «El Hormiguero» mandando un mensaje de esperanza para aquellos que están pasando un bache. «Sé que hay muchos que estáis pasando una etapa complicada. Pero la vida te puede cambiar en cualquier momento también para bien. Ten la mejor actitud posible. Así, si pasa cerca un golpe de suerte, seguro que lo coges», dijo tras contar una anécdota personal. Después analizar brevemente la actualidad y hacer un repaso de algunas anécdotas divertidas de sus colaboradores, llegó el momento de dar la bienvenida a los invitados de la noche.

Aunque la primera que conectó fue Toni Acosta, Feliciano López acaparó la atención. El tenista contó que el estallido del coronavirus le pilló en el Masters de Indian Wells, que tiene lugar en Estados Unidos. «Nos pilló por sorpresa. Estábamos allí preparando el torneo mientras veíamos cómo estaba la situación en Italia y en China. En Estados Unidos había algún caso, pero no pensábamos que estábamos en peligro», dijo. Sin embargo, solo un día antes detectaron un caso en la zona del torneo y el dueño de este decidió cancelarlo. «Le tacharon de alarmista y exagerado, y mira», añadió. Pese a esto, pasó un tiempo en Estados Unidos para ver qué ocurría con el Masters de Miami. «Coincidió que la OMS declaraba que la pandemia era mundial. Lo cancelaron y nos fuimos todos a casa. Justo al llegar a España, declararon el estado de alarma», continuó.

Este es el periodo más largo que ha pasado sin tenis . «He tenido mucha suerte porque no he tenido ni muchas lesiones ni muy largas. Sí, es el periodo más largo que he estado sin tenis en los últimos 20 años. Pero bueno, hago lo que puedo. Tengo una bici, marcuernas y un fitball para mantenerme en forma», reconoció el director del Mutua Madrid Open. El torneo madrileño se tendría que estar desarrollando en este momento. «Estamos un poco tristes. Sobre todo por el equipo, por el trabajo que conlleva. Estar todo un año preparándolo para tener que cancelarlo... Pero todo el mundo lo ha entendido y nos ha apoyado», dijo y reconoció que existe una «pequeña posibilidad de que a final de año se celebre».

Pese a que el tenis es un deporte que no requiere de muchos deportistas para disputar un encuentro, López asegura que serán de los últimos deportistas en «recuperar la actividad» . «No soy muy positivo. El tenis tiene un problema, que es un deporte muy global. Se juega en muchos países y continentes. El mundo necesita estar abierto para que podamos circular por el mundo. Si se abre un torneo, será cuando tengamos la seguridad de que todos podamos viajar», dijo.

Una película con fecha

La primera en conectar con el programa fue Toni Acosta . La actriz está pasando la cuarentena con sus dos hijos y su perro. «Estoy muy creativa», dice. Entre las anécdotas del confinamiento, está que su hija le ha cortado el pelo, «pero no me he echado el tinto». Aunque también consiguió grabar otro momento muy divertido. «Tuvo que venir un técnico para instalar una cosa de la radio y le hice una especia de cámara oculta . Me inventé una serie de protocolos de todo tipo. Me dijo que sí a todo. Me divertí mucho y luego lo publicamos», contó.

La actriz fue a «El Hormiguero» para promocionar «Padre no hay más que uno 2» , película que ha fechado su estreno el 7 de agosto, en medio de un montón de incógnitas. «Espero que para entonces estas incógnitas estén despejadas. Hay que poner velas para que pase. Soy muy positiva», confesó antes de alagar a su compañero de fatigas, Santiago Segura. «Me entiendo muy bien con él. No tengo nada malo que decir», añadió entre risas.