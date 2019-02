Actualizado 19/02/2019 a las 22:50

Este martes visitó «El Hormiguero» el cómico y actor, Berto Romero, que presentaba la segunda temporada de «Mira lo que has hecho», la serie creada por él mismo y por Eva Ugarte y que podrá verse desde el día 22 de febrero en Movistar+. La serie, que contiene tintes autobiográficos del humorista, aborda problemas familiares como la maternidad y la paternidad. Por si fuera poco, Berto vuelve el 28 de febrero a actuar en Madrid con su monólogo «Mucha tontería».

«¿De qué tenemos que hablar, Pablo?», preguntó el invitado nada más sentarse. El presentador le recordó que, hace unos meses, «mi móvil empezó a arder y yo pensé que era para algo chungo. De repente vi que me habías metido en un grupo de WhatsApp con otras cien personas...¿Por qué hiciste eso?». Berto respondió que se «había hecho mayor de golpe y estoy para encerrar. Iba a ir a Madrid a hacer un espectáculo e hice un grupo en vez de una lista de difusión». También contó que «aquello se convirtió en una pelea de perros y todo el mundo empezó a trolearme. Yo me puse nervioso y salí del grupo».

Luego ya pasaron a hablar sobre su serie, y contó el invitado que «cuando la gente sabe que vas a ser padre te dice que aproveches para vivir antes. Pero es que si solo mirásemos la parte pedregosa del camino la gente no tendría hijos y se acabaría la especie humana». El humorista catalán tiene ya tres hijos, los dos últimos gemelos, y le explicó a Pablo Motos que «me cambió más la vida de cero a uno que de uno a tres. El primero fue como si me atropellase un camión y los dos siguientes como si me atropellasen diez camiones, pero entonces al menos ya sabía lo que era un atropello».

Prosiguió su exposición asegurando que «a partir de un cierto número de niños no los tienes que cuidar, se organizan entre ellos». Motos se partía de risa con su teoría y el invitado le contó su experiencia: «Cuando mis hijos traen amiguitos a casa están ahí cinco y se anulan entre ellos...Yo creo que a partir del quinto niño ya hay uno que no conoces, solo lo numeras».

Moto quiso saber «cuáles de esas experiencias de la paternidad que nadie te cuenta hasta que las tienes te impactó más». Berto no dudo en su respuesta: «Lo que no solo me bloqueó, sino que me inhabilitó por completo fue lo de no dormir. Tú haz cuentas: tengo tres hijos y todos se despiertan una media de entre tres y cinco veces cada noche. Osea, en total unas nueve o diez veces me despertaba cada noche durante año y medio». Motos quiso saber cómo había sobrevivido a la experiencia: «Pues he sobrevivido mal, ¿no ves la que lié con el grupo de WhatsApp?».