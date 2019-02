Actualizado 21/02/2019 a las 23:58

«El hormiguero» despidió este jueves una nueva semana con la visita de Erundino, Manu, Valentín y Alberto, «Los Lobos» de «¡Boom!», el programa que presenta Juanra Bonet en Antena 3. Los cuatro concursantes, que se conocieron hace años en «Saber y ganar», se han convertido en los líderes incuestionables de las tardes en televisión y acudieron al espacio de Pablo Motos para hablar de su experiencia «desactivando» bombas.

Más de 400 tardes en antena suman «Los Lobos» en «¡Boom!». «Más de un año y medio llevamos aquí», reconoció Manu al arrancar su entrevista con Motos. «Llevo más tiempo en "¡Boom!" del que estuve en la mili», bromeó Valentín. «Es maravilloso tener a gente que se ha hecho famosa por sus conocimientos», reconoció por su parte Motos.

A continuación, el presentador preguntó a «Los Lobos» por el montante que llevan acumulado, y que supera los dos millones de euros. El bote al que aspiran, por su parte, es mayor de tres. «Bueno, menos lo que se queda ese socio invisible que es Hacienda... que se lleva la mitad», expresó Motos en «El hormiguero», antes de dirigirse a Alberto, llegado hace solo unos meses a «Los Lobos» en sustitución de José Pinto. «Es como si te ficha el Barça o el Madrid en invierno», coincidieron ambos.

Después de mandar un saludo a Ramón Márquez, seguidor del programa y abuelo del campeón del mundo de Motociclismo Marc Márquez, «Los Lobos» y Motos pasaron a comentar algunos temas de «¡Boom!», como el hecho de que los concursantes se hayan quedado diez veces a solo una pregunta de llevarse el bote del programa. Instantes después, Motos les preguntó acerca de cómo consiguieron juntarse para concursar y fue Valentín quien dio las claves.

«Todo surgió por la necesidad. Ya lo he contado otras veces, pero yo tenía unas dificultades laborales grandes en la universidad en la que trabajaba. Si acierto una pregunta de la bomba clasificatoria he ganado casi lo de un mes. Y una bomba entera, lo de dos cursos. Tenía esos problemas en el trabajo y aparte otros de salud. Estaba pasando por una enfermedad y no sabía cómo iba a quedar ni lo que iba a pasar», aseguró Valentín, antes de ir más allá.

«Llevaba un tiempo pensando en formar un grupo para ir a "¡Boom!". Y entonces, Victoria, mi pareja, me dijo que era el momento. "Si te sale mal, pues bueno... pero, ¿y si sale bien?" Y claro, es que está saliendo...», afirmó el «lobo», que se llevó el aplauso del público de «El hormiguero».

Valentín, instigador de la formación de «Los Lobos», prosiguió en su relato. «Entonces les comencé a llamar. Empecé por Erundino y después a otros que no pudieron. A continuación, se sumó Manu Zapata. Y luego, José Pinto, que tenía todas las condiciones para formar parte del equipo», contó. «Es una historia preciosa y que a la vez hace un mapa de España», agregó por su parte Motos, antes de hablar con Alberto, el último en sumarse al grupo. «Me llamaron en el momento justo, porque hacía dos meses que me había jubilado. Era subir a un caballo ganador y es todo un halago que hayan pensado en mí», aseguró a ese respecto, llevándose los aplausos del público de «El hormiguero».