El enfado de Rosa María Mateo el día que Susanna llegó a Antena 3

Después de que formasen durante muchos años una de las parejas de informativos más recordadas de la televisión, Susanna Griso y Matías Prats se reencontraron este jueves en «El hormiguero» . Con motivo del trigésimo aniversario de Antena 3, e l programa líder de audiencia de la cadena quiso volver a juntar a ambos en televisión, al abrigo del presentador Pablo Motos .

Nada más llegar a plató, los dos fueron recibidos por cálidos aplausos del público de «El hormiguero». «Esto parece el reencuentro entre Jennifer Aniston y Brad Pitt», comentó Griso, después de saludar a Motos. «¿Brad Pitt?», se preguntó Prats, entre las risas de los allí presentes. A sus 69 años, el reconocido presentador mantiene intacto su humor.

Tras ello, Motos quiso poner en valor el recorrido de la primera cadena de Atresmedia. «El sábado se cumplen treinta años del nacimiento de Antena 3. Me acuerdo de que en Requena, mi pueblo, no se veía» , comentó el presentador, que tras ello preguntó a Prats por cómo vivió aquellos tiempos. «Por entonces, yo estaba en Televisión Española y no teníamos competencia. La televisión pública era la única. Cuando vi que empezaban las privadas, lo avisaba. "¡Que ya vienen!". Y llegaron», rememoró el presentador en «El hormiguero».

«Yo por entonces aún estaba en la carrera», comentó por su parte Griso. «Mientras estudiaba, crecí con grandes referentes, como José María Carrascal y Matías Prats. No me podía creer que luego fuese a trabajar con Matías» , relató la televisiva en «El hormiguero». Y es que durante dos años y medio, de septiembre de 1998 a enero de 2001, ambos formaron uno de los dúos de informativos más reconocibles de la pequeña pantalla. «Cuando me ficharon, no me querían decir quién sería mi pareja de informativos. Lo llevaban muy en secreto», afirmó Griso. «Claro, porque teníamos miedo de que te echaras para atrás al saber que era yo» , bromeó Prats.

El presentador, entretanto, quiso recordar su fichaje por la cadena, que se produjo en 1998. «Yo me veía más que instalado en Televisión Española, pero se fueron varios compañeros a Antena 3 y allí me surgió la ilusión por cambiar», afirmó Prats. Griso también quiso recordar su primer día en Atresmedia , en el que tuvo un desafortunado primer encuentro con Rosa María Mateo, hoy presidenta de RTVE.

«Recuerdo mi llegada a Antena 3 como apoteósica. Estaban haciendo obras en la redacción y me mandaron al despacho del director de informativos, que era Ernesto Sáenz de Buruaga. Allí estaba esperando Rosa María Mateo, que estaba muy enfadada . Ella sabía que la sacaban del fin de semana y no sabía cuál sería su destino . Recuerdo perfectamente que estaba echando pestes. Me dijo: "¿Tú quién eres?". Y le dije: "Soy la nueva". Estaba muy enfadada, pero luego se le pasó», refirió la televisiva, que recordaba con mucha felicidad sus tiempos junto a Prats. «Me estoy enterando ahora, después de 22 años, que le dio importancia a trabajar conmigo», aseveró su compañero.

Tras ello, el programa emitió un vídeo de varios momentos de lo más divertidos en Antena 3, repleto de gazapos, fallos técnicos, problemas y errores de todo tipo. Cosas del directo, de las que Prats, Griso y Motos se rieron y mucho en «El hormiguero», antes de recordar momentos no tal alegres. Por ejemplo, la cobertura de los atentados del 11 de septiembre, con Prats al frente de los servicios informativos de Antena 3.