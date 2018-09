Actualizado 03/09/2018 a las 22:42

«El Hormiguero 3.0» estrena su decimotercera temporada con más estrellas que nunca. Penélope Cruz, madrina de lujo del programa presentado por Pablo Motos, fue la primera invitada de la semana. A la reconocida actriz española se le unirán esta semana Olivia Munn, Boyd Holbrook, Carolina Marín y Melendi.

El formato vuelve con nuevas secciones, pero manteniendo su esencia de espacio televisivo que sabe sacar lo mejor de sus invitados y crear una cercanía con el espectador. Nuria Roca, Carlos Latre, Arguiñano y su teléfono rojo, y el actor de Hollywood, Javier Botet, se incorporan a la nutrida plantilla de colaboradores del programa, y continúan en ella Pilar Rubio, Yi Bing, Ernesto Sevilla, Marta Hazas, Manolo Sarria, Dani Rovira, Cristina Pardo, Marron, Juan y Damián, Jandro, El Monaguillo, Ana Morgade, El mago Yunke y Luis Piedrahita.

Para estrenar esta temporada Motos invitó a Penélope Cruz, nuestra actriz más internacional. La ganadora de un Oscar, tres premios Goya, un Bafta, un David de Donatello y, recientemente, galardonada con el César de Honor 2018 de la Academia de cine francés, presentó su nueva película «Todos lo saben», que llega a los cines el próximo 14 de septiembre. Se trata de un thriller psicológico en el que la protagonista, Laura (Penélope Cruz), viaja desde Buenos Aires a su pueblo natal para asistir a una fiesta. Un acontecimiento inesperado cambiará el rumbo de la celebración y las vidas de los protagonistas de esta historia.

Nada más llegar Motos la felicitó por su premio recién otorgado en Francia, y ella aseguró que «fue muy emocionante para mi y me sorprendió cuando me lo dijeron...En Francia siempre me han tratado muy bien y con mucho cariño». El presentador también elogió la película a punto de estrenarse: «Es una película espectacular, diferente...Un peliculón».

«Ha sido uno de los proyectos más difícules, mi personaje es muy duro...Pero los actores somos un poco masoquistas y nos gustan los retos», declaró la actriz, «está bien que haya directores de este tipo, que nos agarren algo dentro».

Pero antes de hablar sobre la película Motos quiso preguntarle por un tema más serio que afecta a la actriz: «Siempre que alguien tiene éxito aparecen un grupo de gente que te desea lo peor...Son lso efectos secundarios de la fama, pero a veces se traspasan las líneas del respeto».

«El gran éxito es vivir de mi trabajo, de algo que me llena», contestó Cruz, «hay que aprender a lidiar con esa parte, pero es solamente una minoría ruidosa. Supongo que te refieres a una entrevista falsa que apareció hace poco en la ponían un titular horrible y su única intención era hacer daño. Al final ponía que era una entrevista ficticia, pero los medios que la reprodujeron no se preocuparon en contrastar eso...Pero no he venido aquí a quejarme porque soy una privilegiada».

En un tono comedido, la actriz le contó a Motos que ella había decidido «no defenderme de acusaciones de este tipo, de mentiras que se cuentan...». A este respecto, el presentador hizo una reflexión sobre el auge de las noticias falsas y la manipulación informativa en los medios digitales: «Necesitamos unos medios fiables. Ahora nos creemos que leemos las noticias gratis pero no es así. Los periódicos digitales se financian buscando clics a cualquier precio».

Cruz se mostró muy de acuerdo con las palabras del entrevistador: «Todos tenemos derecho a protestar contra esto. Y no yo porque me afecte como persona pública, porque creo que me afecta más como ciudadana. Necesitamos a la prensa, en estos momentos necesitamos más que nunca una prensa creíble».