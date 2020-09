El Hormiguero El desplante de una mujer a la que llamó Pablo Motos para regalar dinero: «Ha dicho "son imbéciles"» El presentador del programa de humor de Antena 3 llamó junto al invitado Joaquín Reyes para dar una tarjeta de 6.000 euros a un espectador

Una «cura de humildad» es lo que anoche lunes vivió el equipo de «El hormiguero» (Antena 3) cuando su presentador Pablo Motos y el invitado Joaquín Reyes intentaron sin éxito regalar 6.000 euros a un espectador del programa. «Creemos que lo conoce toda España», se aventuró Motos antes de llamar a tres números diferentes.

El primero que contestó preguntó quiénes eran después de que Reyes hiciera la pregunta habitual («¿Sabe usted qué es lo que quiero?»). «Le estoy llamando desde «El Hormiguero», el programa famosísimo que presenta Pablo Motos», aclaró el invitado. «Ay, lo siento, pero es que no lo veo», contestó el hombre al otro lado del teléfono. No respondió «¡La tarjeta de "El hormiguero"!».

Tras colgar, los presentes en plató bromearon con que no se le notaba feliz al hombre y que estaría viendo el Canal 24 Horas. Fue entonces cuando Pablo Motos contó una anécdota de Raffaella Carrà, cuando en «El hormiguero», al no cogerle el teléfono, volvía a llamar a dicho número y regañaba a la persona.

Llamaron a un segundo número, pero tampoco hubo suerte. Y a la tercera, fue la vencida, aunque no de la manera esperada. «Hola, ¿qué pasa?», contestó una mujer, que no sabía qué es lo que quería Joaquín Reyes. Tuvieron nuevamente que aclarar que se trataba de un concurso de «El hormiguero» en el que se regalaba una tarjeta con 6.000 euros. «Ah, vale, no lo veo nunca, eh, ¡no me gusta!», contestó ella, que colgó.

Motos, con Carrá en la mente, pidió que la volviesen a llamar, a pesar de que podría mandarles a paseo. «No se enfade; déjame que le explique. Aunque no le guste este programa, usted se está jugando 6.000 euros», le contó el presentador a la mujer. «Oh, ¡yo no quiero tanto dinero!», zanjó ella, colgando otra vez. «Creo que lo último que ha dicho es "son imbéciles"», reaccionó el presentador.

«El hormiguero» consiguió ayer un 15% de cuota de pantalla y 2,3 millones de espectadores, según datos de Barlovento Comunicación.