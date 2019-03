Actualizado 05/03/2019 a las 22:47

«El hormiguero» celebró este martes una edición que tuvo en Hollywood a su gran protagonista. En un programa de muchos quilates, Ben Affleck, reconocido intérprete, director y productor cinematográfico y el actor Oscar Isaac visitaron a Pablo Motos para hablar acerca de su próximo largometraje, «Triple frontera».

La cinta se estrena el próximo 13 de marzo en todo el mundo a través de Netflix y está protagonizada por ambos, y por ello acudieron a «El hormiguero». «Bienvenidos a España», les dijo Pablo Motos según pisaron el plató de su programa. «¡Muchas gracias!», respondió Isaac, en un castellano bastante correcto. «Es que tengo familia de Guatelama y México, por lo que hablo español. Madrileño no, pero español sí», agregó el actor. Affleck, por su parte, aseguró que sus nociones en el idioma eran mucho más limitadas.

«¡Un desastre!», afirmó entre risas, chapurreando. «Viví en México un tiempo cuando tuve trece años, por lo que aprendí un poco de español», afirmó el oscarizado artista mientras mascaba chicle enérgicamente de manera constante. Un detalle que indignó a gran parte de la audiencia de «El hormiguero», que no pasó por alto la muestra de «mala educación» del actor y cineasta. «¿Se puede ser más paleto que un norteamericano?», se preguntó un usuario en Twitter. «Se me ha caído un mito», opinó otro.

#HollywoodEH

Será una broma.... Ben Affleck lleva chicle en la entrevista pic.twitter.com/kkpmsCIEoq — Alucina Vecina (@AlucinaVecina1) 5 de marzo de 2019

Se puede ser más paleto que un norteamericano??? #BenAffleck con el chicle en el hormiguero... #HollywoodEH — José Miguel Maldonad (@JosMiguelMaldo2) 5 de marzo de 2019

Por dios q alguien le diga q se saque ese chicle de la boca #HollywoodEH — sandrajilla (@sandrajilla) 5 de marzo de 2019

A continuación, Motos preguntó a los intérpretes por la película. «Trata sobre un grupo de soldados, que después de llevar años sacrificándose por su país llegan a casa y no les cuidan», contestó Isaac. Affleck, por su parte, no ocultó su fascinación hacia el mundo militar, al que han tenido que acercarse mucho para rodar «Triple frontera». Los soldados reales, de hecho, les han ayudado mucho. «Fueron muy amables. Me esperaba a unos tíos súper duros, pero eran muy majos y muy tranquilos. Fue lo primero que me hizo respetarles. No hace falta dar miedo ni ser duro para ganarse el respeto», enfatizó el actor.

En ese sentido, el presentador quiso saber qué tal les fue a ambos trabajando con «armas de fuego reales». «Utilizar las armas como si fuésemos de las fuerzas especiales no fue nada fácil. ¡A Óscar se le daba mejor!», contestó Affleck, en «spanglish». «Fue una buena experiencia», agregó Isaac en «El hormiguero».

Hablando acerca de cine, y después de que el presentador pusiera el foco en que ambos intérpretes «han hecho de superhéroes» (Affleck de Batman e Isaac del «villano» Apocalipsis), el presentador quiso saber por qué Affleck ha anunciado que dejará de interpretar a Batman. «Inicialmente iba a intentar escribir y dirigir mi propia versión. Le dediqué como un año, pero nunca me pareció que fuese lo suficientemente buena. Así que no quería hacer algo de lo que no estuviera orgulloso, por lo que quise pasar el testigo», respondió el reconocido intérprete.

Instantes después, Motos preguntó a Isaac por su incorporación a la última trilogía de la reconocida saga de «Star Wars». «Tenía muchos nervios. Desde pequeño me encantaban las películas [de "Star Wars], por lo que estar allí fue un sueño alcanzado. Me encantó», espetó el consagrado actor en «El hormiguero».