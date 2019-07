Actualizado 02/07/2019 a las 23:29

Este martes visitaron «El Hormiguero» los actores Toni Acosta y Santiago Segura. La pareja se sentó con Pablo Motos para presentar «Padre no hay más que uno», la comedia dirigida por Segura que llegará a los cines el próximo dos de agosto.

«¡Qué alegría verte, Toni!», exclamó Pablo Motos para dirigirse luego a Santiago Segura: «Y a ti un poco menos», bromeó, «¿qué tal va tu rodilla? Porque nos operaron de lo mismo al mismo tiempo». El cineasta, con sorna, respondió que «tú viste que me operaron y como eres un envidioso quisiste lo mismo. Al final te recuperaste antes que yo porque eres un tío atlético. Lo mío está perdido para siempre, pero me reconforta venir aquí porque tengo la tarjeta club platino del programa».

«Puede que Segura sea la persona más desagradecida de todo "El Hormiguero"», se lanzó el presentador recordando una reciente y accidentada visita del cineasta, «te rompí la tarjeta por desagradable». Ya cambiando de tema pasaron a hablar de la película, y Motos le preguntó a Segura qué virtudes le veía a Acosta como actriz. «Las tiene todas», reconoció el director, «no le encuentro defectos».

«¡Esto es algo inédito!», se sorprendió Pablo Motos, «¡Santiago Segura hablando bien de alguien!». El director replicó con gracia: «Si yo hablo bien incluso de ti, pero a tus espaldas, que te vienes arriba». Pablo Motos recordó entonces unas palabras de José Mota: «Él ha hecho la mejor definición de Santiago que he oído: Santiago es la única persona que te dice peores cosas a la cara que por detrás».

Todos rieron y Pablo Motos le invitó a que reconociese que le gusta mucho criticar. «Me encanta», asumió Segura, «pero me encanta hacerlo a la cara. También aguanto muy bien las críticas, pero a la cara». Tras esta disgresión volvieron a hablar de la película, pero el presentador le pidió a Acosta que hablase ella porque «él está mayor y no se le entiende nada».

«Pues es la vida de los padres y madres del mundo de hoy», resumió la actriz. Pero la siguiente pregunta de Motos tenía también que ver con Segura: «Y si eres calvo, ¿por qué en la peli llevas pelo?». El cineasta recogió el guante con humor y reconoció estar «traumatizado por no tener pelo. Tú tienes mi misma edad y con ese matojillo de pelo pareces más joven».

Motos se burló preguntándole si había barajado la posibilidad de ir a Turquía y Segura, sin cortarse un pelo, lo reconoció abiertamente. «Fui a una clínica y me dijeron que tenía "poca zona donante", y yo le dije, "¿pero no ha visto usted mi culo?"». Otra vez se rieron todos de las ocurrencias del director y volvieron a la película: «¿Haces esta película, más familiar, para que tus hijos no tengan solo la imagen de Torrente?». Entonces el director contó que hacía poco su hija, de cinco años, le pidió ver la película: «No quiero que la vea porque está concebida para mayores de 18 o de 21 años. Esa película puede afectar a la salud mental».