Actualizado 11/03/2019 a las 22:45

«El hormiguero» regresó una semana más a la televisión este lunes y lo hizo con la visita de los actores Dani Rovira e Ingrid García Jonsson. Ambos intérpretes acudieron al programa de Pablo Motos para hablar sobre «Taxi a Gibraltar», la nueva película de Alejo Flah que ambos protagonizan y que se estrena el próximo viernes en los cines.

Desde el momento en que los dos hicieron acto de presencia en plató, Motos se dio cuenta de un suceso inesperado: Rovira no tenía su taza que le acredita como miembro del Club Platino del programa. Por ello, el presentador se irritó y fue a hablar con Jorge Salvador, codirector de «El hormiguero». «No tenemos presupuesto para hacer una taza cada vez que vienen. Las tienen que traer con ellos», le dijo Salvador. «O sea, ¿que traemos una grúa de 65 metros aquí y no podemos hacer tazas?», contestó Motos, indignado. «Qué detalle más feo...», espetaron Trancas y Barrancas.

A continuación, ambos intérpretes hablaron acerca de la película y allí, Ingrid García Jonsson volvió a evidenciar que tiene carrera como comediante. «He tenido que entrenar mucho para este papel, y me puse como objetivo ser mejor persona y hacer mucho deporte», aseveró. «¿Cuántos días entrenas?», preguntó Motos a su entrevistada. «¿Tumbada? Todos los días», contestó.

Instantes después, el tema de conversación se trasladó a Gibraltar, el país en el que está ambientado el filme. Sobre ese escenario llegó la primera de las anécdotas de lo más curiosas que contó García Jonsson en su paso por «El hormiguero». «La primera vez que estuve allí fui con mis padres, que me llevaron al zoo cuando era pequeña. Entonces, me acerqué a ver a uno de los monos, que tienen una mala leche... y cuando le fui a saludar, me echó arena en los ojos», afirmó la entrevistada.

El drama, no obstante, no se quedó ahí. «Entonces mi padre me llevó a lavar la cara en una fuente... pero el agua era salada. Así que me tiré cuatro días de vacaciones con un parche y sin poder abrir el ojo», aseguró a ese respecto la actriz en «El hormiguero».

Entonces, y después de que Rovira hablase acerca de su próximo monólogo, «Odio», Motos volvió a centrar el foco en la intérprete, cuya última aparición en «El hormiguero» no dejó indiferente a nadie. Y desveló algo totalmente desconocido para gran parte de la audiencia. «Soy muy fan tuyo y de todas tus movidas. Me han contado que de vez en cuando te gusta inventarte vidas irreales. Me han contado que te hiciste pasar por la dueña de una flota de taxis».

En efecto, García Jonsson confirmó su versión. «Sí, eso lo he hecho vayas veces. Hay veces que tengo que ir en taxi y el viaje es más largo de lo que uno se piensa. Entonces, me preguntan que a qué me dedico y me invento cosas. He llegado a conseguir que taxistas me digan que me baje del coche», relató entre risas.

La intérprete fue más allá en su relato. «Pongo acentos, hago como que soy de otras partes del mundo... me invento cosas, por entretenerme. Si no, me aburro», afirmó, antes de justificarse. «Hago pelis independientes que no ve nadie, así que si les digo que soy actriz no me van a conocer. Por tanto, he sido bombera, cirujana, médico cardiovascular... depende de cómo me pille. Por hacer algo en el taxi y no aburrirme, claro», afirmó la actriz, ante el asombro de Pablo Motos. «Ahora soy más fan todavía de ti», sentenció el presentador de «El hormiguero».