El 'Cholo' Simeone descubre sus trucos para motivar a los jugadores: «Nunca hay que olvidarse de lo mágico que tiene esto»

‘El Hormiguero’ acaba el mes de enero con una de sus entrevistas más esperadas: Diego Pablo ‘El Cholo’ Simeone ha debutado este lunes 31 en el programa de Pablo Motos . El carismático entrenador del Atleti y exjugador de fútbol ha estrenado en Prime Video ‘Simeone: vivir partido a partido’ , una docuserie de seis capítulos que narra los momentos más importantes de la vida profesional del mister argentino, además de profundizar en su faceta más personal.

A ritmo de Leiva y Sabina y con el público del plató entregado coreando «Ole, ole, ole ‘El Cholo’ Simeone», el técnico rojiblanco ha tenido un recibimiento a lo grande ‘El Hormiguero’. Pablo Motos no ha podido resistirse a preguntarle: «¿Tienes al público comprado?».

El presentador, a pesar de que no le gusta el futbol, confiesa que se ha enganchado a la serie, que desprende mucho magnetismo «¿Es pasión u obsesión lo que siente por el fútbol?», ha planteado Motos.

«Es pasión que después se hace obsesión naturalmente. Ese era el objetivo del documental, mostrar algo que siempre protesté y reclamé que no me gustaba, pero entendí que a partir de los 51 años que ya tenemos hay que contarle que detrás del entrenador o del jugador de futbol hay una persona que pasó por las mismas etapas que aquellos que lo verán. Por los hijos, por la separación, por una mujer que me volvió a dar la felicidad… Cosas de la vida. E intentamos transmitirla con simpleza. Porque creo que la vida por ese lado», se ha sincerado.

Por eso cuando pierde un partido también trata de relativizar. «Primero intento hacer sentir en casa que no me duele, aunque por dentro pienso que si uno no sabe identificar la derrota no puede disfrutar nunca de la mejor manera de la victoria, porque son dos cosas en común».

Simeone es un líder nato, de pata negra. Con lo cual, resulta interesante averiguar cómo se gana el respeto de sus jugadores. La clave es muy simple. «Siempre traté de ser espontáneo, natural, real. Te tienen que creer. Esto es como la familia: si el hijo admira al padre, sigue muchas cosas del padre. En el fútbol pasa lo mismo».

Así es 'El Cholo' cómo jefe

Con las mismas, el presentador ha desvelado sus trucos como jefe. «Escucho mucho porque es la mejor manera de aprender y seguramente la mejor manera de conducir. Nosotros elegimos el coche donde hay que ir, pero el camino lo van haciendo ellos. Por eso intentamos que se genere algo fuerte. Después de 20 y tantos años nos habremos equivocados un montón de veces, pero es parte del camino. Cuando los futbolistas tienen conexión con lo que creen, sale todo mucho mejor».

Y los rebeldes, los que se enojan… Le encantan. «Son teóricamente los que más protestan, pero al final te terminan dando muchísimo».

Con el Atleti ha logrado cosas que ningún otro entrenador ha conseguido, pero no contemplan ganar sin sufrir. «Estando el Real Madrid o el Barcelona no hay manera de no llegar de esa forma a la final del campeonato». «La Champions está atravesada, pero nunca se sabe. Quizás los años que parece estar todo en un camino irregular, la sorpresa puede aparecer».

Además, ha desvelado sus secretos a la hora de motivar a su equipo. «No todas las temporadas son iguales, hay momentos en los que hay que llegar hasta el futbolista desde otro lugar. El año pasado realizamos una iniciativa muy linda, porque se miraban ellos al espejo. Cuando un jugador llega a un club lo primero que dice es que le gustaría salir campeón. Y dije, acá está. Entonces, hicimos un vídeo de todos los futbolistas que fueron llegando al Atlético, y todos decían lo mismo. Así que se lo mostramos; no hacía falta decir nada más. Ahí está la motivación. La motivación son ustedes mismos. Cuando llegaron buscaban algo, y en la cercanía de aquel momento de Valladolid nos encontrábamos con la posibilidad de materializarlo. Entonces acuérdense de que cuando ustedes llegaron querían esto y hoy lo tienen. Vayan a buscarlo».

También les puso una foto de niños en las taquillas, una anécdota que guarda un precioso sentido. «Cuando nosotros empezamos a jugar a la pelota lo hacemos por ilusión, por compartir con tus amigos… Y después te das cuenta de que empiezas a competir con más responsabilidades, y a ser profesional. Pero nunca hay que olvidarse de lo mágico que tiene esto, que es jugar al futbol de chico. Ese espacio no lo pueden perder jamás, porque es la alegría que los llevó a cada uno de ellos a conquistar lo que tienen hoy».