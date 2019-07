Actualizado 03/07/2019 a las 22:39

«El hormiguero» despidió este miércoles su 13ª temporada con la visita de dos de los actores españoles de moda: Álvaro Morte y Úrsula Corberó. Ambos intérpretes acudieron al programa de Pablo Motos para presentar la tercera temporada de «La casa de papel», la exitosa serie de Atresmedia y Vancouver Media que triunfa en todo el mundo de la mano de Netflix.

Con su salto a la plataforma, la ficción, inspirada en «Reservoir Dogs», opera prima de Quentin Tarantino, se convirtió en la «mejor serie española de la historia» de acuerdo con el prestigioso portal IMDb. Su éxito fue tal que llevó a Netflix a adquirir sus derechos en exclusiva para producir su tercera temporada, que se estrenará el próximo 19 de julio en todo el planeta.

«La gente está muy loca con la serie. La más vista de habla no inglesa en Netflix, os habéis llevado un Emmy... ¿os paráis a pensar que os está pasando a vosotros?», preguntó Motos a sus entrevistados, nada más pisaron el plató de «El hormiguero». «Lo preocupante sería no hacerlo, porque estaríamos distorsionando la realidad», contestó Corberó, que interpreta a Tokio. En la misma línea se expresó Morte. «A la hora de actuar, tienes que separarlo muy bien para no dejarte llevar por todo el fenómeno fan, porque es tremendo», aseguró el actor, que en la ficción da vida a El Profesor.

El éxito de la serie, desveló Corberó, ha permitido que la ficción tenga más presupuesto. «Hay un poco más de dinerito...», bromeó la intérprete, que afirmó que no le gusta dejarse llevar por el «boom» de «La casa de papel». «Hemos hecho dos temporadas juntos y ya tenemos como roles establecidos. Nos hemos dejado la piel», aseguró.

En ese aspecto, Motos incidió en que la serie se ha convertido en una «superproducción», cargada de «escenas de acción». «Además que yo peso muy poquito y me he hecho daño muchas veces grabando escenas. Es todo muy intenso», comentó Corberó. «La adrenalina que tenemos es muy alta. En la primera temporada, me acuerdo que en una escena a Enrique Arce (el actor que da vida a Arturo en la serie) le cosieron la pierna de verdad, y no dejó de grabar», rememoró Morte.

El presupuesto de la serie, como aseguró el presentador, ha llevado a la serie a rodar en países como Italia, Tailandia y Panamá. En el primero de los países, Morte vivió una anécdota de lo más llamativa. «En Florencia, estábamos grabando Pedro Alonso, que interpreta a Berlín. Fuimos a la Piazza del Duomo y en la zona en la que está el David de Miguel Ángel. Estábamos rodeados de gente mientras rodábamos, con mucha gente alrededor, aunque todos muy respetuosos. En un descanso, se nos ocurrió acercarnos a ellos para darles las gracias. Y de repente... la gente como loca. ¡Si hasta rompieron las vallas!», rememoró.

«Cuando terminamos de grabar del todo, nos subimos a unos bancos para darles las gracias... ¡y otra vez, lo mismo! ¡Las vallas rotas!», enfatizó el intérprete. Corberó, por su parte, recordó el principal inconveniente que tuvo en el resto de localizaciones. «En Panamá y Tailandia tuvimos problemas con las cucarachas. Yo las tengo una fobia muy "heavy"», confesó. «De hecho, no te debería haber dicho esto... porque el próximo día que venga seguro que me obligas a meter el brazo entre cucarachas», agregó.

Al respecto de Berlín (el personaje de Alonso), Motos quiso profundizar en si (atención, «spoilers») la mano derecha del Profesor había muerto en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. «Berlín, que murió... vuelve. No sé si se puede avanzar algo...», deslizó el presentador. Sus entrevistados, no obstante, no quisieron pronunciarse. «Tenemos un contrato de confidencialidad que es como una Biblia. No lo podemos romper», contestó Morte.