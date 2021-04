El Hormiguero La «broma» monetaria con la que Pedro Sánchez sorprendió a Santiago Segura El presidente del Gobierno felicitó de un modo muy peculiar al director madrileño por el éxito de unas películas

R. Ventureira Actualizado: 21/04/2021 23:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Santiago Segura, José Mota y Flo fueron a divertirse esta noche a 'El Hormiguero', donde presentaron la nueva gira de 'El sentido del humor. Dos tonto y yo', un espectáculo con el que triunfaron por primera vez en 2018.

Lo primero que hizo Pablo Motos así que los tuvo delante fue ordenar a Santiago Segura que se pusiese de perfil, para que se viese que está hecho un folio: «Soy donante de peso», bromeó el que, años ha (la última de la saga data del 2014), fue el muy orondo agente Torrente.

La que tiene bien nutrida es su cuenta bancaria, tras el éxito de 'Padre no hay más que uno 2', dirigida, protagonizada y producida por fue el propio Segura y que fue la película española más taquillera del pasado año. «Mucha gente decía que estaba loco. Hasta mi mujer me llevaba hasta tonto», recordó, sobre su decisión de estrenar en plena pandemia y tras el confinamiento más estricto. Alcanzó los 2.400.000 espectadores, recordó.

La mención al éxito de la segunda parte hizo recordar a Segura una anécdota que produjo el taquillazo de la primera, que rozó los dos millones y medio de espectadores en 2019. Ocurrió durante una gala de las Goya y el protagonista es Pedro Sánchez.

«Enhorabuena, ¡la película más taquillera del pasado año pasado! Sabes que en Hacienda estamos pendiente de esto», le espetó el presidente del Gobierno. Fue «sonriendo, como en broma», apuntó el actor y director madrileño, al que se le quedó un poco cara de tonto... «Qué gracioso el hombre», recordó anoche con cierta sorna.

Además de hablar del espectáculo conjunto, los tres cómicos aprovecharon para avanzar sus próximos proyectos.

Sus proyectos televisivos

Segura hizo referencia a a película 'A todo tren', en la que participa parte del equipo de 'Padre no hay más que uno' y en la que Flo realiza su mejor papel hasta la fecha, según José Mota. En este filme, el director y actor lucirá un curioso peinado, con rizos que le caen sobre la cara. Confesó que le gustan las películas y detalló el motivo de su clásico 'look' capilar. «Sé que es una mier... Como elección estética es lamentable. Pero dicen 'ese de los pelos largos' no 'el calvo'. Me he planteado lo de Turquía, pero tengo poca zona donante», bromeó 'El amiguete', que es como llaman a su compañero de espectáculo tanto Mota como Flo. Segura también estará, como jurado, en la segunda temporada de 'El Desafío', en cuya primera edición hubo un sonado enfrentamiento entre otro juez y Ágatha Ruiz de la Prada.

Por su parte, Mota participará de nuevo, también como jurado, en 'Mask Singer', programa revelación en su primera edición, cuando alcanzó, especialmente en las primeras semanas y en el tramo final, audiencias espectaculares.

Por último, Flo avanzó que participará en 'Family Feud: la batalla de los famosos', el nuevo espectáculo que prepara Antena 3 presentado por Nuria Roca.

Del espectáculo que iban a presentar no ofrecieron detalles, más allá de que hacen imitaciones, especialmente Mota y Flo, pues Segura tiene limitada esta capacidad a ciertos personajes de dibujos animados, como Pixie, Dixie o el oso Yogui. A modo de avance, dejaron unas imitaciones de Miguel Bosé con su 'nueva voz'. «¿En qué momento se ha convertido Miguel Bosé en Pocholo?», bromeó Segura.

Hablando de imitaciones, Mota recordó uno de los momentos más extraños de su vida, el que pasó en la consulta de un urólogo cuando fue a consultarle sobre «un poquito de dolor prostático». Estaba «a four patas», mientras el galeno le practicaba «un tacto rectal», cuando le preguntó cómo era en concreto una de sus imitaciones, para ver si la podía repetir, brevemente, en tan incómoda coyuntura.

Mota, imitando la expresión de Motos - Antena 3

Esta noche no tuvo problema para hacer una imitación que habitualmente se queda en el ámbito privado: la de la cara de Pablo Motos, para la que solicitó las gafas al propio presentador.