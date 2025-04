Ágatha Ruiz de la Prada se sincera sobre su última historia de amor

Pablo Motos rescata su formato precoronavirus para recibir a Ágatha Ruiz de la Prada . El presentador de «El Hormiguero» hizo esperar a sus colaboradores y a las hormigas para dar el protagonismo a su invitada. «¿Te acuerdas que nos conocimos porque coincidimos en un restaurante? Fui la primera diseñadora de ropa que trajiste al programa», recordó la madrileña. «Pero luego vi que me pusiste los cuernos trayendo a otras».

La diseñadora ya contaba con muchas «manías» antes de la cuarentena. «Soy una histérica», interrumpió al presentador cuando este explicaba que a ella no le gusta tocar demasiados objetos o personas. «Llevo años y años haciendo esto de intentar no tocar las puertas y otras muchas cosas», confesó. Pasó la cuarentena en su «campo» junto a 15 perros, 4 caballos, una burra gatos, 11 ovejas, 5 corderitos, más de 80 gallinas, pavos reales... «¿Eres Ágatha Ruiz de la Prada o Frank de la Jungla ?», le preguntó Motos. «Pues también tengo lombrices en casa, aquí en Madrid, para hacer compost», apuntó.

Aseguró que para ella es pecado mortal que no se recicle. También habló de las mascarillas. «A los dos días ya me estaba llamando todo el mundo para decirme que hiciera mascarillas. Pensé que lo importante era separarse y dejar a los sanitarios trabajar. Imagínate que la hago con una tela que no es y alguien se pone malo. Cuando ya esté todo controlado entonces sí. He tenido la suerte de que una cadena de difusión me ha pedido que hiciera unas benéficas, a un precio asequible. Por 3'99 euros compras dos mascarillas», comentó cuando aparecieron Trancas y Barrancas para «hacer de modelos».

La han denominado como «la triunfadora del confinamiento» . «Entre las mascarillas y lo otro», comentó. Se refería a su nuevo romance. Pero ella, como gran parte de la población, también pasó miedo: «En la parte personal ha sido un momento mágico, pero en el empresaria pensé que esto se nos iba a ir, que mi carrera había acabado. Tengo 32 sueldos a mi cargo y mi miedo, más que por ellos, era por el resto: talleres, distribuidores... Pero en el personal ha sido mágico. Él se puso muy malito. Un día me enfadé porque no me contestó a un mensajito. Al día siguiente me dijo que había estado en el hospital y creo que eso me ha acercado más», añadió.

Llena de ilusión

Con esto llegó el momento que todos estaban esperando. Después de haber salido en la portada de «Hola» con su nueva pareja, Motos le preguntó por su relación. «Estás dentro de una película de verdad» , apuntó el presentador. «Pues sí», apuntó. La diseñadora tiene claro que no sabe qué tiene que tener otra persona para que le guste: «No tengo ni idea». «Creo que es una cosa mágica, que pasa y listo», añadió.

Para formar parte de su vida, se necesita un «cursillo para paparazzi» . «La primera vez ha sido horrible. Durante el confinamiento tuve periodistas rondando, pero ya noté que me iban a pillar. Y fui portada el 'Hola', no está mal», comentó. Le avisaron, pero «prefería que fuera en el 'Hola' que en otra». Luis Miguel Rodríguez estuvo «asustado». «Le fueron a buscar a su trabajo. Se puso el casco para buscar una moto, que utiliza las eléctricas que se alquilan, pero no la encontró y terminó en un taxi con el casco y todo», concluyó.