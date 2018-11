Actualizado 20/11/2018 a las 22:35

Este martes visitó «El Hormiguero» el actor Dani Rovira, que charló con Pablo Motos sobre «Súperlópez», su nueva película que llega a los cines el viernes 23 de noviembre. La película, dirigida por Javier Ruíz Caldera, está basada en los conocidos cómics del dibujante español Juan López Fernández, conocido popularmente por el seudónimo de Jan, cuyo personaje. Superlópez nació en 1973 como una parodia de Superman y pronto se convirtió en uno de los superhéroes más famosos de la historia del cómic español.

Era ya la décima vez que el actor visitaba el plató de «El Hormiguero», lo que le hace merecedor de la tarjeta platino del programa y una taza personalizada. En su anterior visita al programa Rovira, que ya se había hecho vegano, lamentó que no existiesen licores con leche vegetal e hizo un llamamiento para que se comercialicasen el producto. Este martes, Motos le hizo entrega de la primera botella en España de esa bebida, que incluía una nota de la empresa agradeciéndole al actor su preocupación y su compromiso con la comunidad vegana.

«Esta es una de las películas especiales para mí. «Superlópez» es un material muy sensible porque estás jugando con el recuerdo de la infancia de la gente, y el personaje me parecía como un hito», contó el actor, «fue una responsabilidad hacer el papel, y tenía detrás un equipo con mucho talento». Motos le preguntó al invitado por las diferencias entre los superhéroes americanos y los españoles, y Rovira le contestó con sui tono de broma que «a Superlópez el traje le queda de aquella manera, pero todo hay que mirarlo en contexto. Tú pones al Capitán América en un rodaje en Gran Vía o en Las Ramblas e igual no sale vivo».

El rodaje de «Superlópez» no estuvo exento de incidentes. En plató se mostró una foto de las marcas moradas que dejaron los arneses en la piel de Rovira. Esos arneses, explicó, «se usan para grabar los vuelos verticales y son muchas horas. Tu cuerpo va hacia abajo y no hay forma de que no te duela y se te clava en las costillas». Entonces, le buscó las cosquillas el presentador, «¿prefieres otro mes de arneses o presentar de nuevo el Goya?». El actor lo tuvo claro: «Presentar de nuevo los Goya. Un mes de arnés es mucho...».

A Pablo Motos le llamó especialmente la atención una frase en la película, y es cuando el padre de Superlópez le dice a este que «en España ser feliz es fácil si eres mediocre». Dani Rovira dijo que «esta crítica que hace la peli es un poco un espejo de la sociedad española, que tiene cosas fantásticas pero otras no tan buenas como estas. Al que tiene un don y lo desarrolla lo vemos como un rival a batir, no como a alguien a admirar».