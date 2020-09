Hormigas Blancas “Perdóname”, de Camilo Sesto, la canción que nació de un aborto La madre del único hijo del cantante alicantino revela el desconocido origen de la celebrada composición La que fue su pareja diez años, Andrea Bronston, asegura que sufrió un aborto natural del cantante en 1984

Está considerada una de las grandes canciones de amor –más bien desamor– de la música española. Es uno de los más de 600 temas registrados por su autor, que vendió durante su trayectoria 175 millones de discos. Hablamos de “Perdóname” y de, claro, Camilo Sesto (Alcoy, 1946; Madrid, 2019). Una canción que siempre estremece escuchar, y de la que siempre se recuerda aquella interpretación en la que rompió a llorar delante de su madre.

La canción, uno de los grandes éxitos del alcoyano, se publicó en 1980, dentro del elepé “Amaneciendo” (Ariola). Según Lourdes Ornelas, madre de su hijo, es una canción que gira en torno a un aborto. Así se reveló en el “Hormigas Blancas” dedicado al cantante, con ocasión del primer aniversario (se cumplió el pasado martes) de su fallecimiento.

¿Por qué asegura esto Lourdes? Pues porque ella fue la protagonista. Ella abortó el primer hijo que había concebido con Camilo, tras una decisión tomada por los dos. “Yo acababa de cumplir 20 años. No era el momento ni el lugar”, explicó en el documental de Telecinco. Compone entonces la canción, y decide telefonear a Lourdes: “Me llama y me lee la primera parte de la letra”. Esto dice esa primera estrofa: “Perdóname / Si pido más de lo que puedo dar / Si grito cuando yo debo callar / Si huyo cuando tú me necesitas más”.

Lo del aborto ya lo había confesado en otras ocasiones, e incluso precisó que estaba de tres meses cuando lo hizo. Pero nunca se había contado que ese aborto inspiró “Perdóname”.

Más adelante, fueron a por el bebé. “Fue buscado”, aseguró Lourdes en su entrevista con Carlota Corredera, grabada el martes, pero emitida ayer. Participó –sin cobrar– en el programa porque quería contar su versión. Negó airada que fuese un vientre de alquiler. "¿Has sido su pareja?", preguntó entonces la presentadora. "A épocas", respondió sonriente.

Cuatro años después, nuevo embarazo, esta vez sin aborto. “Teníamos mucha química, y él tenia muchas ganas de ser padre”.

Camilo Sesto no estuvo nada pendiente del embarazo de Lourdes. Según contó en el propio programa Andrea Bronston, que fue su pareja durante diez años, fue porque se sintió engañado por ella (se supone que por no tomar medidas anticonceptivas) ya que no quería tener hijos.

“El día en que lo conoció, en México, lloró”, narró la madre. En efecto, así fue. Coincidió que estaban de gira en México, "y es cuando lo conoce", añadió Andrea. Al niño, nacido en 1983, lo conoce a los cinco meses de vida.

Andrea reveló durante el programa que al año siguiente, 1984, ella pierde un hijo de Camilo. Es un aborto natural después de caer por una escalera.

Camilo, Lourdes y su hijo viven juntos tras el parto, en Madrid. Pero, tras un tiempo, ella se va: "Tenía su manera de vivir, que no es la que yo quiero ni que la que mi hijo necesita. Y decido irme. Me voy a México, y con la idea de venir de vez en cuando”, narró Lourdes. Pero, aprovechando un viaje, él se lo trae a España de vuelta. Se enfrentan y empiezan las demandas.

Camilo Sesto, con su hijo, en 2002 - Telecinco

Un romance con Lucía Bosé

En el programa también se recordó una historia, en este caso conocida, sobre otra canción de Camilo Sesto: “Amor amar”.

Está basada en unos versos escritos por Lucía Bosé, con la que mantuvo un romance alejado de los focos a principios de los 70. Él tenía 25 años, quince menos que ella, que llevaba cuatro años separada de Luis Miguel Dominguín. Estaban unidos por la pasión por la lectura.

Camilo Sesto, Juan Pardo y Lucía Bosé - Telecinco

“Amor amar” fue el primer single de su nuevo disco.

Años después, Lucía Bosé le pidió que ayudase a su hijo Miguel, que quería ser cantante. Lo hizo, y produjo el primer single del joven (con “Soy” y “Es tan fácil”), publicado en 1976 por Ariola, pero apenas tuvo repercusión.

Lucía Bosé siempre negó ese romance y, de hecho, en su biografía no dedicó ni una línea al alcoyano. En la suya, Camilo Sesto reveló esa amorío.

Una canción para su madre

En el "Hormigas Blancas" aún se ofreció otro curioso detalle de una de las canciones más representativas del compositor e intérprete, “El amor de mi vida” (1978). Según reveló Andrea Bronston, fue a su progenitora: “A mí me dijo que estaba dedicada a su madre”.