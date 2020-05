El tirón de orejas de José Andrés a todos los dirigentes El chef analizó la circunstacias que la pandemia ha provocado y la falta de liderezgo de los diferentes presidentes

Pablo Motos comenzó la semana planteando un reto a la audiencia de «El Hormiguero»: «estar diez días sin enfadarse». «Cuando tienes un hábito, parece muy fácil. Eso se debe a la neurogénesis, que es la creación de nuevas neuronas para hacer algo», explicó. Ese proceso dura tres semanas y medio. Si se es capaz de hacer algo durante 25 días seguidos, esto se convierte en una costumbre. Pero el presentador quiso ponerlo fácil y por eso pidió menos tiempo. «Con esto no vas a cambiar tu vida, pero sí puedes modificar la dirección de esta», añadió.

Después de recordar las últimas veces que visitaron los bares y las playas y de charlar con Julián López, conectaron con el chef José Andrés. Entre otros muchos logros, el cocinero es también el presidente del World Central Kitchen, una ONG con la que han repartido casi cinco millones de comidas entre los que más lo necesitan. «Esta está siendo una emergencia como ninguna otra. La última a la que acudimos fue en las Bahamas. Allí había una destrucción total y era muy fácil entenderlo. Ahora es más complicado porque no se ve», dijo a cámara.

El chef no quiso señalar los errores que se están cometiendo, «ahora mismo estoy más enfocado en buscar la soluciones». «Estamos viendo a granjeros lanzando toda su producción de patatas y calabacines al suelo porque no tienen a quién vendérselo. Esto mientras la gente hace colas en la gran ciudad para poder conseguir algo de comida. Esto sucede porque hay una falta de liderazgo. ¿Para qué tenemos líderes? ¿Para que se peleen entre ellos o para que nos representen y consulten a los expertos? Lo peor es ver todo esto después de que personas como Obama o Bill Gates lo advirtieran hace años. Pero aquí estamos, con una pandemia y sin nadie que haya reaccionado a tiempo para evitar un montón de muertes», continuó.

El secreto para sacar adelante un proyecto tan ambicioso como World Central Kitchen, pese a lo que pueda parecer, no es la organización. «Somos de esas organizaciones que no tienen un plan concreto porque cuando haces muchos planes y no sale como pensabas, te bloqueas. Sin embargo, cuando te preparas para adaptarte, nada te pilla por sorpresa», asegura. El chef estuvo con su organización en Yokohama, Japón, para alimentar a los pasajeros que se quedaron aislados en ese crucero; situación que se repitió en Auckland, Nueva Zelanda. «Teníamos experiencia por el cólera. Y una de las medidas que tomamos fue comprar muchas mascarillas porque sabíamos que las necesitaríamos, lo que no nos imaginamos es que terminaríamos repartiéndolas en hospitales de Estados Unidos», relata.

Además, José Antonio recordó que el Covid-19 ha provocado la última pandemia mundial, pero antes hubo otras. «Sé que ser líder ahora mismono es fácil, pero no entiendo por qué no han consultado libros de la época de la última pandemia. Si miras atrás hubo las mismas decisiones mal tomadas. Como en Filadelfia, donde tuvo lugar una celebración multitudinaria en plena pandemia, y fue el lugar con mayor número de muertes. ¿Cómo no cogemos estas circunstancias y las trasladamos al presente?», continuó.

Pablo Motos también quiso saber cuál es su relación actual con Donald Trump, con quien rompió un acuerdo multimillonario después de que este llamase «violadores» a los mexicanos. «Creo que él no deja de ser gente de negocios y eso ya quedó atrás. Estoy muy contento de no haber abierto en el hotel que lleva su nombre y su bandera», apuntó.

Un pizca de humor

Antes «El Hormiguero» había conectado con Julián López. El cómico consiguió charlar con Motos tras dos intentos fallidos en los que quería promocionar la segunda temporada de «Justo antes de Cristo». En el rodaje de la ficción vivieron alguna que otra situación que se antojaba premonitoria. «La gente del equipo empezó a ponerse mascarillas. Recreamos el escenario con tal fidelidad que había mucho polvo y humo. Entonces veías a la gente con mascarilla y pensabas: 'qué raro es'. Es flipante lo raro que se veía, pero ya es parte de nuestra vida», reflexionó.

Además, en el segundo capítulo de esta nueva entrega se puede ver cómo una enfermedad se empieza a contagiar y se crea una pandemia «en la que caen sobre todo los bárbaros». «Me escribían para decirme que habíamos sido premonitorios», reconoció.

López relató cómo ha vivido el confinamiento, del cual ha estado gran parte solo. «He pasado por todas las fases. He organizado cajones, he tirado de todo, he visto muchos tutoriales...», relató. También habló de una afición que tiene abandonada: la trompa. «Mi infancia ha estado marcada por la banda de música», dijo tras ver un video en el que aparece tocando el instrumento. «Mis abuelos, tanto el materno como el paterno, fueron músicos. De hecho, este modelo ya es obsoleto. Es que era de mi bisabuelo. Tiene más de cien años», explicó.