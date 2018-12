«Hola, soy Edu» regresa 21 años después por Navidad

Actualizado 15/12/2018 a las 13:08

Corrían las navidades del año 1997 y en las pantallas televisivas arrasaba un anuncio de una compañía telefónica en el que un niño con gafas sentado en un sofá se dedicaba a llamar a todos los números de la agenda de sus padres para desearles felices fiestas diciendo: «Hola, soy Edu. ¡Feliz Navidad!». La campaña se convirtió en un éxito viral incluso antes de la existencia de Internet, en el anuncio más visto de toda la historia de la televisión y no había persona que no utilizase la frase para felicitar las fiestas a sus familiares y amigos.

Ahora, Volskwagen ha querido recuperar el personaje de Edu para que aparezca en su campaña navideña de este año. La marca alemana ha presentado el spot de estas fiestas con Edu como protagonista, 21 años después de hacer el popular anuncio. Pero esta vez, en lugar de hacer un sinfín de llamadas, ha preferido presentarse en las casas de sus más allegados.

Después de la campaña publicitaria de Airtel, el niño de las gafas volvió a protagonizar más anuncios de la compañía telefónica y de otros productos como caramelos o diarios deportivos. Ya han pasado 21 años desde la aparición de estos anuncios y mucha gente se pregunta: ¿Qué fue del niño del anuncio «Hola, soy Edu. ¡Feliz Navidad!»? Hoy en día aquel niño, que se no se llama Edu sino que su nombre real es Enrique Espinosa, es un joven emprendedor que ha desarrollado una exitosa carrera en el campo del desarrollo web y marketing digital y es el fundador de una consultoría tecnológica que luce el nombre de Agencia Ninja. «Lo he aprendido todo solo pero también me he arrimado a los mejores», afirma Espinosa.