El hilarante error en directo de una presentadora del Telediario de TVE

Actualizado 23/11/2018 a las 12:16

Las emisiones en directo están repletas de todo tipo de situaciones incalculables. Si no, que se lo digan a los operarios de Televisión Española, que en la mañana de este martes vivieron una situación totalmente surrealista.

En el Telediario Matinal de la primera cadena de RTVE, el presentador Ángel Pons se encontraba dando una noticia acerca de Pedro Sánchez cuando le sucedió un tanto inusual. «Portugal y Marruecos se han mostrado receptivas a la propuesta que hizo ayer el presidente español, Pedro Sánchez de organizar el Mundial de Fútbol de 2030 conjuntamente», comenzó comentando Pons.

Fue entonces cuando su compañera Inma Gómez-Lobo, que no se percató de que estaba en directo, se dispuso a cruzar por detrás de él en plató. No fue hasta que estaba por la mitad del set cuando se dio cuenta de su error... y optó por enmendarlo de la mejor manera que se le ocurrió.

En riguroso directo, Gómez-Lobo se quedó totalmente quieta justo detrás de Pons, tratando de ocultarse tras el cuerpo de su compañero. Para tratar de quitarle hierro al asunto, el periodista afrontó la situación como si no sucediese nada.

Como no pudo ser de otro modo, el gazapo no pasó desapercibido en las redes sociales, donde varios usuarios dieron buena cuenta de lo sucedido. Twitter no perdona una, tampoco a las 6.34 de la mañana, cuando ocurrió el curioso suceso.