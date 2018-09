Actualizado 06/09/2018 a las 08:11

El programa «Hechos Reales», que conduce Jordi González en Telecinco, habló en la noche del miércoles sobre la vida del que es uno de nuestros cantantes más internacionales: Julio Iglesias. El programa, en el que se debatía sobre el estado de salud de Iglesias, apartado de la vida pública desde hace tiempo, conectó con Pilar Eyre para conocer más datos y, ya de paso, lanzar una pregunta comprometida a la periodista. «Me gustaría preguntarte por algo que pasó o no pasó hace tiempo en Ibiza, y es que Pilar Eyre y Julio Iglesias tuvieron algo. Julio Iglesias quiso llevarte a la campiña una noche en Ibiza», afirmó Jordi González ante la sonrojada comunicadora.

«Te voy a matar», dijo Eyre avergonzada. «Fui a hacerle una entrevista, me cautivó, me sedujo, me puso su último disco, se quedó semidesnudo», aseguró. Jordi González, no obstante, continuó buscando una respuesta más contundente. «Podéis decir que me sedujo, sí, lo consiguió. Me da mucha vergüenza». La periodista corroboró la fama de seductor de Julio Iglesias y afirmó que el cantante «no es fiel con sus mujeres».

También acudió al programa de Jordi González Maria Edite, quien sostiene ser una de las amantes del cantante y madre de uno de sus hijos. «No quiero dinero, pero mi hijo tiene todo el derecho del mundo porque es hijo de Julio Iglesias. Lo principal es mi honor y que se sepa que siempre he dicho la verdad. Si alguien miente aquí, ese es Julio», concluyó la invitada al programa.