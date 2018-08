Los cabos sueltos del atentado en Barcelona: «No hubo negligencias, pero sí errores»

Actualizado 08/08/2018 a las 23:47

Este miércoles se emitió en Telecinco «Hechos reales», un programa presentado por Jordi González que formará parte de la programación del prime time veraniego del canal de Mediaset. En este formato, presente y pasado se darán cita en una entrega semanal que investigará los temas más relevantes de la actualidad y aportará nuevos datos que serán puestos en contexto y permitirán a los espectadores comprender mejor los detalles de cada acontecimiento.

En el programa de esta semana Jordi González y su equipo se dedicaron a plantear algunas de las incógnitas acerca de los atentados en Barcelona y Cambrils del 17 de agosto del 2017, que se cobró la vida de 17 personas. «Hechos reales» dio detalles sobre los terroristas que perpetraron la masacre y emitieron imágenes inéditas hasta el momento. En el programa participaron, entre otros expertos, la periodista de ABC Cruz Morcillo.

«¿Por qué los TEDAX tardan tanto en llegar a la casa que explotó, y por qué no vieron nada raro si allí había bombonas, olía a acetona...?», se pregunta el presentador. Jose María Benito, portavoz del sindicato policial SUP dijo que «respaldo la investigación de los Mossos posterior al atentado, pero creo que hubo fallos previos y debieron haber sospechado algo. Estaba claro que esa casa no era un laboratorio de drogas». Daniel Montero, periodista de El Español coincidió en su diagnóstico: «No creo que haya habido negligencias, pero sí ha habido errores».

«Hechos reales» reprodujo algunas de las conversaciones mantenidas entre los terroristas en los días previos a la matanza. «La vida no nos importa, Alá nos ha elegido para hacerles llorar sangre», «Alá nos prepara para mataros, para que cada gramo de estos hierros se meta en vuestras cabezas y las de vuestros hijos y mujeres» eran algunas de las frases con las que se exaltaban.

«Yo no creo que haya habido una radicalización express», opinó Cruz Morcillo, «no llegó el imán y los convierte por ciencia infusa, no me parece plausible. Creo que se van radicalizando poco a poco y, como son una célula formada por amigos y familiares, van logrando una célula muy cohesionada y muy cerrada, sin una sola fuga de información. Nunca ha habido nada así en Europa».

Entre otras cosas, pasaron a hablar sobre el aviso enviado por los servicios secretos de Estados Unidos respecto a la alta probabilidad de la comisión de un atentado en Cataluña. La filtración de ese aviso, pocos días después de la matanza y publicada en el diario El Periódico, generó una gran polémica en Cataluña. Además, un reportero del programa viajó a Cataluña para hablar con personas que vivieorn muy de cerca aquella fatídica tarde.