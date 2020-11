El hartazgo de Jorge Javier Vázquez por acusarle de transfobia hacia «La Veneno»

Cristina Ortiz «La Veneno», quien fuera durante los noventa la colaboradora estrella del programa de medianoche de Pepe Navarro, murió hace cuatro años y «Sálvame» aprovechó el fatal aniversario –el pasado 9 de noviembre– para recordar la polémica vida de esta vedete que ha acabado «protagonizando» su propia serie de televisión. Para ello, el programa de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez contó con el testimonio de una de las hermanas de «La Veneno», que no paró de referirse en masculino a Cristina Ortiz como «Joselito»; algo que enfadó a la exconcursante de «Gran Hermano» Amor Romeira, que calificó dicha escena de «vergüenza» y pidió al programa que parara la «transfobia» de la entrevistada: «¿Pero como no la corrigen? ¡Ya basta! ¡Cristina era una mujer y se la tiene que tratar como tal!». «Sálvame» rescató además las teorías sobre la misteriosa muerte de «La Veneno».

A pesar de las críticas del día anterior, «Sálvame» continuó este martes su repaso a la vida de «La Veneno» y contó con el testimonio de su «descubridora», la periodista de «Esta noche cruzamos el Mississippi» Faela Sainz. Sin embargo, fueron unas palabras de J.J. Vázquez las que cabrearon a sus espectadores después de que su compañera Gema López comentase la «leyenda» que se ha creado en torno a este mediático personaje. «Fue una superviviente absoluta y se adaptaba al discurso que convenía. Ella no quiso abanderar nada», sostuvo López.

«El mundo trans y su lucha va más tarde [que el homosexual] y, en esta lucha, "La Veneno" representa un cambio en el movimiento. La visibilidad que dio... ¿Cuántos transexuales hay en televisión?», intervino Laura Fa. Fue entonces cuando Jorge Javier tomó cartas en el asunto: «No es verdad. (...) A mis 50 años me estoy quedando atrás. Ayer Amor Romeira dijo que era transfobia. Una cosa es lo que es ella [Cristina Ortiz] y otra lo que nosotros creemos que representa», criticó. El presentador reconoció que había una cosa que le estaba molestando de «esta historia»: «Cualquier interrogante es tránsfobo... Ser fan es un horror y te vuelves un talibán y un intolerante».

Jorge Javier, eres una persona rastrera, despreciable y sinvergüenza, ni tú ni Sálvame respeta a la Veneno ni fallecida, #Veneno era una MUJER. No digas que solo la llamabais por caridad, pq daba más audiencia que todo Sálvame JUNTO, das asco, CERDO! ETERNA VENENO!🤍💕 pic.twitter.com/lzigcQObWv

En Sálvame le han hecho la cama a las terfas. Han conseguido algo que no pensaba que fuera a suceder: llevar un discurso de odio que aún no estaba en la opinión pública mayoritaria a la televisión de las grandes audiencias.

Jorge Javier Vázquez: "No puedes elevar a referente de la transexualidad a una persona que ni se considera transexual". La cara de circunstancia de @Laura__Fa lo dice todo, madre mía... #yoveosálvame

Que no, Jorge Javier, que no. Que no hay debate. Si tú sacas un cebo en el que hablas de Joselito o Cristina eres TRÁNSFOBO. Y punto.