Hallan muerto en una zanja a uno de los protagonistas del reality «Mi vida con 300 kilos»

Actualizado 08/08/2018 a las 20:17

James «L.B.» Bonner, participante del reality show «Mi vida con 300 kilos», fue encontrado sin vida por un agente de la policía del condado de Lexington –en Carolina del Sur– el pasado jueves, según el reporte oficial. Lo hacía tras recibir la llamada de un vecino. El cuerpo estaba en una zanja y tenía una herida de bala. El canal TLC ya ha mostrado sus condolencias por la muerte del joven y ha publicado un comunicado sobre los hechos.

El capitán Adam Myrick aseguró que el departamento de Policía se encuentra a la espera del informe que tiene que hacer el médico forense para determinar la causa de la muerte. Además, confirmó que no existen investigaciones en curso sobre ningún sospechoso.

Antes de morir, Bonner compartió en Facebook un agradecimiento a todos los que lo apoyaron en su lucha contra «sus demonios». «Solo quiero agradecerles a todos los que me han mostrado su amor y apoyo a lo largo de mi camino. Me he dado cuenta de ciertas cosas en los últimos días y creo que es hora de enfrentar a mis demonios cara a cara», compartió.

«No importa qué decidas cambiar o los esfuerzos que lleves adelante en tu vida, a veces simplemente tienes que recibir los golpes y enfrentar las cosas a tu manera. (...) De nuevo, gracias a todos. Por favor, nunca dejen que las personas que ustedes quieren no sepan cómo se sienten», concluyó.

No era la única publicación inquietante del concursante. El pasado mes de junio, Bonner había compartido en su Instagram una foto del fallecido actor Robin Williams, que acompañó de este texto: «Todos los que se cruzan en tu camino están peleando una batalla que desconoces. Sean amables. SIEMPRE».

Para quien no viera su participación en «Mi vida con 300 kilos», Bonner había perdido su pierna derecha en un accidente de tránsito de 2013, lo que lo llevó a refugiarse en la comida y la bebida para poder lidiar con su pérdida. Al momento de la filmación del reality show, pesaba más de 294 kilogramos.