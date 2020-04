Actualizado 07/04/2020 a las 21:35

La propaganda es como no abrir las ventanas en todo el fin de semana. No sabes qué es, pero te atrapa. En unas condiciones que en otro lugar serían revolucionarias, y con todo copado, Twitter queda como válvula de escape, pero hasta eso molesta a las fuerzas gubernamentales. Les molesta el canto disidente de un gorrioncillo.

Llevaban unos días en ciertos sitios con los bulos, las «fake news», y la extrema derecha de la red (Ferreras, al que le quitas el sonido y parece que está conduciendo un Iveco) y como por el humo se sabe dónde está el fuego, el fuego no tardó en llegar: Ábalos y Lastra firmando una carta a los feligreses contra quienes pretenden «la voladura de la unidad de acción» (nótese el término terrorista), y Podemos denunciando posibles injurias al gobierno, justo cuando sus socios o costaleros, en un silencio loco, inician el trámite parlamentario para despenalizar las injurias a la Corona.

Como no se podía saber y en todos sitios es igual, el problema son los bulos e internet, llenitito de fascistas; no el «sologripismo» hasta el 8-M, sino el whatsapp donde un señor de Quito nos dice que al virus lo mata inhalar caldito de pollo.

Hemos pasado en horas del «no critiquemos al gobierno» al «denunciemos a la oposición desleal», que es adjetivo de «Sálvame», un sitio donde ahora van los filósofos. Cómo no habrá cambiado todo... Antes llamaba Carmen Gahona y ahora llaman a Daniel Innerarity, cuyo «cómete el pollo, Andreíta» fue: «Hay que valorizar las instituciones de la igualdad», que Dios sabe lo que significará para alguien del PNV.

Filósofos, psicólogos, influencers... Estamos en estado de alarma y en estado de «coach». Nos hacen «coaching» estatal, pero nadie se acuerda de San Roque, el santo que siempre se invocó en las epidemias. A quien encomendarnos. Él se dedicó a cuidar sin mascarilla de los pestilentes y cuando enfermó, llagado, se alejó para no contagiar. Sólo le atendió su perro, que le hacía llegar diariamente un mendruguillo.

Nadie se acuerda de San Roque, y lo más parecido quizás sea, por la barbita franciscana, Pablo Casado, que en Ana Rosa dio hace unos días el inadvertido primer tolón leal (no es chino esto) del toque de pactos: «Yo he votado a favor decretos que no conocíamos ni el contenido».