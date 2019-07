Así habría recibido José Pinto el bote de «Los Lobos»

Actualizado 15/07/2019 a las 01:08

El pasado lunes, más de cuatro millones de espectadores vieron cómo «Los Lobos» se hacían, por fin, con el bote de «¡Boom!». Erundino, Valentín, Manu y Alberto pasaron a formar parte de la historia televisiva al conseguir el mayor premio que un programa de televisión ha dado (aunque ya había conseguido el Récord Guinness como los concursantes que más habían aguantado en un quiz show). Pero no lo hicieron solos. Además de contar con el eterno apoyo del presentador de «¡Boom!», Juanra Bonet, el equipo reconoció que sin José (Alonso) Pinto «no habría sido posible». «Era el más querido de todos», confesó Valentín visiblemente emocionado.

«Buah, a Jose (Pinto) le hubiera encantado. Estaría muy feliz de ver que por fin se lo han llevado, habría sido el primero en celebrarlo sin duda», cuenta su hermana Fátima en una conversación telefónica con este periódico. La noche del lunes fue «alegre y triste» al mismo tiempo. «Fue muy emocionante ver cómo lo conseguían y eso que ya casi que era oficial que se lo iban a llevar. Me encantó ver el proceso y la reacción de 'Los Lobos' y de Juanra, aunque ha sido una pena que Jose no pudiera verlo».

El ganadero no ocultaba su pasión por su trabajo en el campo, que fue en parte lo que le llevó a abandonar «¡Boom!» en diciembre. José Pinto ayudó a romper con los estereotipos que existen sobre la realidad de la España rural. «Claro que hay gente con menos cultura en el campo, que no le interesa nada, pero al igual que la hay en clases de la universidad o secundaria. Hay muchas personas con estudios que no leen, no tienen ningún tipo de motivación para seguir aprendiendo ni curiosidad», reflexiona.

Lector empedernido, curioso y recordado por sus célebres y divertidas camisetas, José Pinto no tenía pudor en reconocer que él aprendía «por placer». «Siempre decía que la curiosidad es esencial para abrir la mente de una persona, el querer averiguar por qué una cosa es así o cuál es el punto en el que estamos en tal situación», recuerda. «A mí me ha enseñado muchas cosas. No porque se sintiera más listo que tú y te enseñara, más bien al contrario. Él simplemente lo comentaba. '¡Ah! Pues si estás leyendo esto, seguro que te gusta este otro libro'. Intentaba aportar algo más. Para la televisión fue un descubrimiento, pero nosotros ya sabíamos que era así (ríe)».

Puede que ese planteaminto fuese el motivo principal por el que los institutos llamaban una y otra vez para que el «lobo» acudiera a sus clases: «Les hablaba de la importancia que tiene de la cultura y lectura. Parece que con las ciencias y la tecnología no hace falta insistir, que se le da prioridad, pero la parte de humanidades la estamos abandonando».

Concursante de éxito

El salmantino participó en principales concursos de la televisión española. El primero de ellos fue «50x15: ¿quién quiere ser millonario?» (Telecinco). «Para mí, el verlo en la televisión por la primera vez fue maravilloso. Pensar que estaba en un concurso dejando un listón muy alto y dando muestra de lo que él era... Además, cuando utilizó el comodín de la llamada fue con mi madre, que le dio la respuesta correcta», recuerda. José Pinto ya lo había contado en más de una ocasión, su madre era el motor que había puesto en marcha su curiosidad: «No la recuerdo leyéndonos Caperucita Roja, siempre nos narraba historias de la mitología».

También pasó por «Pasapalabra» (Telecinco), pero fue con «Saber y Ganar» (La 2) con el que comenzó a ser reconocido, donde estuvo durante 98 programas y se convirtió en «magnífico». «La locura que levantó fue espectacular. Incluso había quien iba a verlo al pueblo». Un éxito que creció aún más con su aparición en «¡Boom!». Formó parte de «Los Lobos» durante 373 tardes. Por ello, él y sus compañeros de equipo accedieron al Libro Guiness de los Récords como los concursantes que más tiempo habían participado de manera consecutiva en un espacio televisivo. Poco después, no obstante, sorprendió con su marcha del programa por «motivos personales».

Zanjando polémicas

Respecto a su salida de «¡Boom!», Fátima Pinto prefiere no hablar. Pero sí que quería aclarar la polémica que ha suscitado la repartición del bote del programa ahora que «Los Lobos» lo han ganado. «Me sorprendió leer a seguidores del programa reclamando parte de ese dinero para Jose. Él renunció a eso cuando abandonó el programa y eso es algo que todo el mundo debería entender. Aunque hubiera estado vivo, no le correspondería. La pena es que no haya podido disfrutar de la alegría que ha supuesto ganarlo y celebrarlo con ellos», dice emocionada.

Lo que tampoco comparte la hermana de José Pinto es que se sigan arrojando dudas sobre «Los Lobos». «Me molesta que la gente ponga en duda si se les leía más rápido las preguntas o si las suyas eran más fáciles. Creo que han contado en varias ocasiones los sacrificios que han hecho para llegar hasta ahí y todo lo que han estudiado, sobre todo Valentín y Manu. Por ciertas circunstancias eran los que más tiempo tenían y, como han dicho en más de una ocasión, creían cualquier asunto era una posible pregunta de '¡Boom!'».

Polémicas aparte, «Los Lobos» ahora forman parte de la historia de la televisión. José, Erundino, Valentín, Manu y Alberto cuentan con una legión de seguidores (muchos de ellos niños) que aspiran a saber algún día tanto como ellos: «Su conocimiento y su esfuerzo sí son dignos de admirar».