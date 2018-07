Ana Guerra contesta a la polémica en «Amigas y conocidas» por su fotografía en bikini

Actualizado 11/07/2018 a las 09:21

Ana Guerra, quinta finalista de «Operación Triunfo 2017» e intérprete de «Lo Malo» junto a Aitana Ocaña, acudió el pasado lunes al programa de Televisión Española «Amigas y conocidas» para presentar su nuevo sencillo, «Ni la hora», con el que la cantante canaria triunfa en YouTube. La joven, que ya ha dado los primeros pasos para lo que se perfila como una exitosa carrera artística, se sentó en el programa de Inés Ballester sin sospechar que el éxito de su single no sería el tema principal en la mesa de debate. En su lugar, las tertulianas comenzaron preguntando a Ana Guerra por una foto que había subido en bikini su cuenta de Instagram.

«Yo entiendo que hemos entrado en una moda, que hace unos años era impensable y también es verdad que todas las que salís sois muy monas... pero de ahí a decir que eso es una reivindicación feminista, ¿no, verdad?», preguntó Ballester a su invitada. La cantante, entonces, fue firme en su respuesta. «Lo hago, primero, porque me flipa la foto y veo que en esa imagen hay arte y el trabajo de una persona. Y segundo, porque me da la gana, y al final me siento muy cómoda subiendo estas cosas a redes. Estoy cómoda con mi cuerpo y me quiero a mí misma», dijo Guerra demostrando, una vez más, que no se corta a la hora de dar su opinión en público.

La conversación de las tertulianas con Ana Guerra se centró en la proyección del cuerpo femenino en Instagram y en si la concursante genera «traumas a las niñas que no tienen» su cuerpo. «¡Sí vamos, no tengo otra cosa que hacer!», ironizó Guerra. «¿Sabéis lo que es triste? Que después de subir esa foto, eso fuera noticia», espetó.

El programa, que se convirtió en «Trending Topic» en Twitter por la contundencia de Ana Guerra en sus afirmaciones, fue duramente criticado por quienes consideraron que «Amigas y conocidas» tenía que haber centrado la entrevista a la artista en su nuevo single y, además, permitir que lo cantara en directo, lo que nunca ocurrió. Días después de la polémica, Ana Guerra ha asegurado que, tras su asistencia al programa, se quedó con ganas de decir algo: «Cuando me decían que quizás promovía que las mujeres se acomplejaran por no tener el cuerpo que yo tengo, me quedé con muchas ganas de decir todo lo contrario. Yo tengo mis complejos y mis inseguridades, y es lo que animo a que hagan todas las personas», zanjó la concursante de «Operación Triunfo 2017».