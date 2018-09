Guerra abierta entre Pablo Motos y Alfonso Arus

Actualizado 14/09/2018 a las 13:32

La llegada de Alfonso Arus a las mañanas de La Sexta ha supuesto una enorme alegría para la cadena. En lo que lleva de mes de septiembre, «Arusitys» ha conseguido marcar buenos datos de audiencia, con una curva positiva para La Sexta. Sin embargo, no todos los integrantes del grupo Atresmedia están igual de contentos.

Tal y como ha conseguido saber la revista Lecturas, entre Alfonso Arus y Pablo Motos no hay una relación especialmente fluida. Todo ello se debe a que, durante sus 16 temporadas en 8tv, Alfonso Arus y sus colaboradores de la «teletulia» atacaron con fuerza cada vez que podían al espacio de Pablo Motos. Ataques y burlas contra «El Hormiguero» copaban parte del análisis que hacían en plató, junto a una enorme cantidad de videos del grupo Mediaset España.

Ahora, con el cambio a La Sexta, Alfonso Arus no puede emitir videos de «Sálvame» o «Gran Hermano VIP», pero puede seguir comentando lo que sucede con fotografías. Ahora es el momento en el que se puede nutrir del contenido que se genera en su nueva casa y poder rellenar su programa. Espacios como «Zapeando» ya han sido tratados por Alfonso Arus, pero en cambio, de «El Hormiguero» solo se muestran audios y fotografías.

Enemistad desde «Crónicas Marcianas»

Sin embargo, el origen de la enemistad proviene de más atrás. Pablo Motos es uno de los responsables de la productora 7 y acción, la encargada de elaborar «El Hormiguero», donde Jorge Salvador es la mano derecha de Motos. En su momento, Salvador trabajó con Arus en la radio, con programas como «Al ataque» o «El chou», pero a Salvador le surgió la oportunidad de marcharse con Xavier Sardá a «Crónicas Marcianas» y no quiso desaprovechar la ocasión para crecer profesionalmente.

Este gesto fue considerado por Alfonso Arus como una traición, y desde entonces los programas en los que Salvador trabaja se convierten en objetivo de sus críticas. Por eso, cuando llegó «El Hormiguero» a la televisión, Arus no se privó de volcar su opinión sobre el espacio, y ahora Motos no quiere cederle su contenido, aunque no vaya a criticarle al pertenecer al mismo grupo.