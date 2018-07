De Griezmann y CR7 a LeBron y Piqué: deporte, televisión y viceversa

Actualizado 26/07/2018 a las 06:05

«No te midas por lo que has conseguido, sino por lo que deberías haber logrado con tu capacidad». Esa frase del histórico entrenador de baloncesto John Wooden define a la perfección el poder de convocatoria y movilización que el deporte y los deportistas ejercen sobre la sociedad. Una capacidad que, en los últimos años, han llevado a su máximo apogeo, lanzándose a la conquista del medio de captación por excelencia: la televisión.

Hace poco más de un mes, el futbolista francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann anunciaba su decisión de permanecer en el conjunto colchonero tras varias semanas de especulaciones, ignorando cantos de sirena que le llegaban desde el FC Barcelona. Una decisión que adelantó ABC, pero que millones de aficionados al fútbol esperaban impacientes y que Griezmann no anunció ni en rueda de prensa ni en una entrevista. Tampoco por medio de un comunicado, en sus redes sociales, o en los canales oficiales del club colchonero.

Lo hizo a través de un documental, titulado «La decisión» y que emitió en España en exclusiva #0, el canal propio de Movistar+. «Quedarse o marcharse. Atleti o Barça. Antoine Griezmann se enfrenta a una de las decisiones más importantes de su carrera. Vivimos con el delantero francés los dos meses previos a su decisión, justo antes de viajar a Rusia para la disputa del Mundial. Sus reflexiones, sus dudas, sus "miedos", sus expectativas, sus sueños... la opinión de su mujer, de sus padres, de sus hermanos. Todo cuenta en la decisión final de Griezmann», anunciaban desde la plataforma para promocionar la pieza.

Una relación que ha cambiado

En el reportaje, el futbolista hacía balance sobre los años que ha permanecido en el Atlético de Madrid, recordando sus objetivos, deseos e inquietudes. Incluso, se mostraba una charla inesperada que tuvo con Simeone, que se desplazó a casa del futbolista para pedirle expresamente que se quedara. «Están haciendo un montón de esfuerzo para traer jugadores ‘top’. Ya no aguanto, necesito decir a la gente que me quiero quedar. He decidido quedarme», terminaba confesando Griezmann, que anunciaba así su decisión de un modo poco ortodoxo y que incluso puede parecer algo irrespetuoso con los aficionados y el entorno del Atlético de Madrid, pero que es válido al fin y al cabo.

Un método que, no obstante, evidenciaba que la relación de los deportistas con el medio televisivo ha cambiado por completo. Para llevarlo a cabo, Griezmann, gran aficionado al baloncesto y a la NBA, se inspiró en el documental «The Decision», un especial que emitió la ESPN en Estados Unidos el 8 de julio de 2010 y en el que la estrella de la NBA LeBron James anunció su futuro. Un formato muy similar al reportaje sobre Griezmann, que al otro lado del charco que congregó frente a la pantalla a casi diez millones de espectadores, un 39% de cuota. Incluso llegó a los 13.100.000 millones de televidentes en su pico de máxima audiencia: el momento en que James anunció su decisión: la de dejar su equipo de siempre, los Cleveland Cavaliers, por los Miami Heat. Por ello fue muy criticado, aunque años más tarde regresó a los «Cavs» y terminó de erigirse como una auténtica leyenda, antes de fichar este verano por Los Angeles Lakers.

Para más inri, el documental sobre el futuro de Griezmann fue llevado a cabo por Kosmos Studios, la productora del futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué... que con «la decisión» del francés perdía la oportunidad de compartir vestuario con él. Miles de aficionados del conjunto blaugrana, de hecho, se lo reprocharon y le acusaron en redes sociales de «reírse» de su «propia afición». El futbolista, no obstante, le quitó hierro al asunto. «Esta es otra manera de ver la vida del futbolista y sus dudas para tomar la decisión más importante de su carrera. Decidiste quedarte en el Atleti y espero que te vaya genial esta temporada. Y recordad una cosa. Habrá gente que lo criticará, porque todo lo nuevo puede generar rechazo. Pero la reflexión más importante que deja “La decisión” es que a veces, no todo lo que os venden es cierto», reflexionó Piqué a través de su cuenta de Twitter.

La faceta más audiovisual de Gerard Piqué

Aunque «La decisión» no ha sido el único proyecto televisivo en el que se ha sumergido el futbolista del FC Barcelona en los últimos meses. En mayo de 2017, el jugador anunció su intención de «crear un medio de comunicación que sea diferente, veraz, auténtico y de los jugadores», tras declarar que estaba «harto» de «gran parte de la prensa de hoy en día». Un medio que, por otra parte, fundaría junto al futbolista del Real Madrid Sergio Ramos, como informó «Mirror». «Vamos a ser compañeros de un negocio en el que le pregunté si quería participar. Mi relación con él es fenomenal y muy cercana», expresó el defensa central del Barça, en declaraciones que recoge el citado rotativo.

Consecuencia de ello, el futbolista anunció el pasado diciembre que colaboraría con el reconocido portal «The Players' Tribune», fundado por el jugador profesional de béisbol Derek Jeter, un icono de la MLB. Creado «por y para deportistas», en «The Players' Tribune» han colaborado estrellas del fútbol, rugby, tenis, hockey, baloncesto e incluso Fernando Alonso. También la leyenda de la NBA Kobe Bryant, ganador del Oscar a Mejor Cortometraje de Animación esta última edición de los premios de cine por excelencia ,con «Dear Basketball».

En «The Players' Tribune», Gerard Piqué conduce su propia sección, «Piqué+», en la que al más puro estilo Risto Mejide o Bertín Osborne se sienta junto a un deportista profesional para entrevistarle y hablar de su vida. «En cada episodio, Gerard lanza una mirada interna hacia sus relaciones con deportistas de todo el mundo», narra la sinopsis oficial de Piqué+, que añade que el futbolista y su invitado «viajan a través del viaje que les ha llevado a la cima de sus propios deportes», sacando a la luz las «facetas ocultas» de los profesionales «que los fans normalmente no pueden ver». Por su diván, han pasado en solo unos meses futbolistas de la talla de Neymar Jr, Gianluigi Buffon, James Rodríguez, Robert Lewandowski y Luis Suárez.

El fenómeno de los reality shows

A todo ello hay que añadir el fenónemo de los reality shows, en el que también se han inmiscuido muchos futbolistas (o exfutbolistas) profesionales en los últimos años. En 2012, El Terrat, la productora de Andreu Buenafuente, estuvo a un paso de convencer al exjugador del Real Madrid José María Gutiérrez, «Guti», para protagonizar un programa «sobre su vida», pero finalmente las negociaciones no fructificaron. Cuatro años más tarde, sonó con fuerza para incorporarse, junto al también exfutbolista del Real Madrid Kike Velasco, a la edición de «Supervivientes» en 2016, aunque «Guti» terminó desmintiendo que así fuese. Una exposición televisiva a la que, en cambio, sí que se sometieron dos futbolistas profesionales de nivel: el chileno Eduardo Vargas y el sueco Kevin Walker.

El primero, hoy en día uno de los futbolistas más destacados de su país y que ha militado, entre otros clubes, en el Valencia CF o en el Napoli italiano, participó en 2005 en el reality show «Adidas Selection Team», producido y emitido por Fox Sports. No ganó, pero su presencia en el concurso, del que también formaron parte otros futbolistas que posteriormente serían profesionales como Felipe Seymour o el ex del Córdoba Jean Paul Pineda, llamó la atención del Puerto Rico Islanders portorriqueño, que le dio la oportunidad de iniciar su carrera profesional.

Walker, por su parte, ganó en 2013 la edición sueca de «Pop Idol», mientras jugaba en el Sundsvall. El pasado año, ganó la Copa de Suecia en las filas del Djurgarden. En España, Cuatro emitió entre 2010 y 2011 el 'reality' «Football Cracks», que buscaba a los próximos ídolos del fútbol. El joven Iván Ruiz, hoy exjugador del Real Ávila o el CD San Roque, ganó la primera edición, mientras que el mexicano Diego Martínez, actualmente futbolista del Cruz Azul, se llevó la segunda y como premio, realizó la pretemporada con el Real Madrid Castilla.

El último futbolista en sumarse a la moda de los realities ha sido Cristiano Ronaldo. El flamante fichaje de la Juventus de Turín y máximo goleador histórico del Real Madrid negocia con Facebook la puesta en marcha de un programa sobre su vida para su nueva plataforma Facebook Watch. Un reality show que constaría de trece episodios y por el que el futbolista se embolsaría unos diez millones de dólares. Además, el futbolista entrará en la producción de otra serie en la que trabaja la red social, que en los últimos meses está apostando por acercarse a Netflix y HBO. CR7 se embolsaría unos diez millones de dólares –unos 8,5 de euros– por los trece episodios de los que constaría el 'reality'.

Para rizar más el rizo, el programa sobre Ronaldo sería parte de «Religion of Sport», uno de los primeros proyectos audiovisuales de Facebook ,que se puede ver en Netflix y que está producido por la estrella de la NFL Tom Brady, de los deportistas más reconocidos del mundo y que, para el programa, grabó el serial «Tom vs Time». Todo queda en casa.