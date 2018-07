Los grandes personajes de esta edición de «Factor X»

Lapili, Jirafa Rey y el donut Lapili y Jirafa rey interpretando «Cómeme el donut» - TELECINCO

Estos dos personajes consiguieron no dejar indiferente a nadie desde el primer momento. Ya en su vídeo de presentación mostraron que no se trataban de unos artistas al uso. Desde la forma de expresarse hasta el vestuario, consiguieron encandilar tanto al jurado como al público. Primos de nacimiento, Jirafa es filósofo y Lapili es diseñadora textil, y compatibilizan sus profesiones con el mundo artístico.

Desde que entraron a la sala de audiciones, el jurado empezó a imaginarse lo que podía ocurrir, pero en ningún momento podrían haber llegado a pensar lo que sucedió tras la emisión de su audición: el tema empezó a sonar en todas las salas del país. De hecho, la canción «Cómeme el donut» ya acumula más de 26 millones de visitas en internet, entre el vídeo oficial y su audición en «Factor X». Además, el particular dúo consiguió pasar a la siguiente fase del concurso: las sillas, en la que cayeron tras interpretar su segundo hit: «Muslona».

Wei Wei Wu o un chino cantando «Despacito» Wei Wei Wu, durante su fracasada actuación en «Factor X» - TELECINCO

Otro de los artistas que también nos dejó a todos con la boca abierta fue Wei Wei Wu. Tenía 19 años cuando se presentó al casting de «Factor X». Aprovechó su estancia en España como estudiante universitario para probar suerte como artista. Aunque, según él mismo, su verdadera intención era ser «un poquito famoso» para que «Pablo Alborán quisiera conocerme».

Por ello, no se le ocurrió otra cosa que interpretar una versión plurilingüe de «Despacito». Risto Mejide ya sentía que aquello no podría salir demasiado bien. Y razón no le faltó. Wei Wei por poco se ahogó intentando cantar, al tiempo que se comía palabras y se esforzaba para no afinar ni una sola nota. A pesar de todo, su afán no fue reconocido por el jurado, que no le seleccionó para la siguiente fase. Pero sí consiguió hablar por teléfono con su amor, Pablo Alborán.

El «Soldadito marinero» de los ajos Juli, interprentando su particular versión de «Soldadito marinero» - TELECINCO

El siguiente integrante que se volvió por donde había venido fue Juli. De Pedroñeras natural, decidió ablandar el corazón del jurado trayéndoles un saquito de ajos de su tierra, a ver si conseguía obtener el pase. Aunque los jueces confundieron la bolsa en la que llevaba los ajos con «la basura».

Juli se definió como un cantautor que solo era capaz de interpretar sus temas propios. Esto, en líneas generales, suele predisponer al jurado para escuchar un tema original, que, generalmente, tiene un grandísimo trabajo detrás. Sin embargo, Juli demostró que más que cantautor era simplemente un humorista. Decidió versionar el mítico tema «Soldadito marinero» de Fito & Fitipaldis, pero con una letra que dejó al público alucinando. Risto Mejide la tildó de «payasada», algo que no pilló por sorpresa a la novia del concursante.

«La fiesta terminó» con Santiago Santiago, desafinando durante el estribillo - TELECINCO

A sus 26 años, Fernando venía de Algeciras, en donde es profesor de música en un colegio. Consideró que este era el momento ideal de empezar a dedicarse al mundo de la canción de forma profesional. Y allí, ante el jurado, decidió atreverse a cantar un tema de Paloma San Basilio, concretamente «La fiesta terminó». Y efectivamente, eso fue precisamente lo que sucedió.

Fue abrir la boca y el jurado no supo donde meterse. Laura Pausini no dejaba de mirar de un lado hacia otro, intentándose explicar lo que sucedía. A pesar de los intentos del jurado por dar por finalizada la actuación, Santiago insistía en seguir cantando.

Risto parecía ser el único que estaba disfrutando de semejante espectáculo. A pesar de que el jurado le dijo que no se podía dedicar profesionalmente el canto, él decidió no tirar la toalla y se arrancó por Pastora Soler. Pero, por suerte para nuestros oídos y por desgracia para Santiago, la fiesta terminó tras su primera actuación.

Gema se hunde como el Titanic Gema, intentando interpretar «My heart will go on» - TELECINCO

Gema, de Mallorca, quería dejar claro que ella tenía una potencia vocal que no apareció por ningún lado. Ella, que parecía no saber dónde se metía, intentó ponerle el máximo sentimiento que pudo a su actuación, pero el resultado no fue del agrado del jurado. Consideró que lo mejor que podía hacer en una audición de «Factor X» era presentarse con un tema de Celine Dion. Y, además, nada más y nada menos que el que protagoniza la película «Titanic».

Decidió hacer una versión dance del tema «My heart will go on», una apuesta que no le fue demasiado bien. No solo no poseía la capacidad vocal como para poder defender dicho tema, sino que salió más de algún gallo de su boca pese a interpretar la canción unas cuantas notas por debajo de la original. Un auténtico desastre, que terminó con ella sin un puesto para ocupar alguna de las sillas de la siguiente fase.

Mónica X, la mujer sin el «Factor X» Mónica X, durante su fracasada audición en el programa - TELECINCO

Mónica X es una DJ valenciana reconocida internacionalmente que intentó dar el salto al mundo del canto gracias a «Factor X». Pensaba que podría tener la misma suerte que en la cabina de mezclas, pero esta vez la suerte no estuvo de su lado. Ella aseguraba haber dado muchas clases de canto durante cuatro años; aun así, el resultado no se pudo apreciar en su actuación.

En el momento en el que abrió la boca para cantar, Laura Pausini empezó a pensar que algo no cuadraba. Su versión de «Nothing compares to you» pudo haber dejado sordo a más de uno y Risto le ofreció un consejo que seguro que no se le ha olvidado: «Denuncia a tu profesor de canto, te está engañando».

Fernando y su «poesía sobre monstruos» Fernando, escuchando la valoración del jurado de «Factor X» - TELECINCO

Para Fernando, informático y apasionado de «Superman», una de sus mayores ilusiones era poder conocer a Laura Pausini ya que «ha sido uno de mis mitos eróticos». Así es como se presentaba este particular «poeta», que al igual que en su presentación, no dejó indiferente a nadie. Le gustaba cantar desde que era un niño, según le reveló a Jesús Vázquez, pero no solo se atrevía a dar el cante, sino que también hacía sus propios temas. Hasta tal punto que el primer tema que recuerda componer tenía por título «Huele mi ojete».

Obviamente, viendo la temática de las canciones que se atrevía a entonar desde pequeño, la actuación ante el jurado de «Factor X» no podía ser menos. Interpretó una especie de estilo heavy, por clasificarlo en algún estilo, y lo hizo con tanta pasión que parecía que estaba a punto de darle un jamacuco. Su «poesía sobre monstruos» dejó totalmente boquiabierto al jurado. «No se si eres un genio, pero sé que eres un jeta. Venir aquí y hacer lo que has hecho es tomarnos el pelo», le decía Risto Mejide sobre un tema que Laura Pausini definió como «malo para nuestros oídos».

Las Supremas sin Spock Decadencia y Afrodita, Las Supremas, en las audiciones de «Factor X» - TELECINCO

Uno de los grupos más divertidos que nos encontramos en la edición fue el de Las Supremas. «Nos gusta que nuestras canciones las canten niños y gente mayor», decían en su presentación Decadencia y Afrodita, las dos integrantes del grupo. «Los que nos conocen saben que somos muy atrevidas y que no tenemos miedo a nada», afirmaban. Lo demostraron con creces durante la audición de «Factor X», cuando decidieron cantar un tema propio que está dentro del disco que ya tienen en el mercado: «No lo sabe ni Spock».

No sabemos si Spock lo sabría o no, pero lo cierto es que el jurado, que en un primer momento parecía haber disfrutado durante su presentación, supo que las notas agudas no eran para Las Supremas. De hecho, Risto Mejide terminó por taparse los oídos en más de una ocasión, mientras que Fernando Montesinos gritaba cada vez que llegaba el estribillo. «Os veo en el convento antes que afinando», afirmaba Risto.

El georgiano que desafina Nukri Menteshashvili durante su actuación - TELECINCO

Nukri Menteshashvili es un cantante de Georgia que se hizo famoso en su país a raíz de su participación en la versión georgiana de «La Voz». Por ello, en un intento de abrirse hacia nuevos mercados, decidió probar suerte en la edición española de «Factor X». A pesar de haber intentado explicar su origen, el mismo Fernando Montesinos se confundió y pensaba que venía de Rusia. Con traductor incorporado (para entender las críticas del jurado), interpretó el tema de Queen «I want to breack free».

«¿Tu eres famoso como cantante o por otra cosa?», preguntaba Laura Pausini ante la escasa calidad vocal de la actuación. Ninguno de los jueces se podía creer lo que estaban contemplando. Pero, por desgracia para el pobre Nuri, tuvo que volver al aeropuerto para volver a casa sin haber podido cumplir su objetivo.

Oscárboles y su «tragicomedia liricocuentista» Óscar Noguera, más conocido como Oscárboles, en su audición de «Factor X» - TELECINCO

De todos los artistas que han ido pasando por el programa en esta edición, uno de los más llamativos ha sido, sin duda, el conocido como Oscárboles. Óscar Noguera se dedicaba a su género, autodenominado como «tragicomedias liricocuentistas». En cuestión de un par de minutos, consiguió hacerse un hueco en el corazón de todo el jurado. Con su guitarra, decidió interpretar uno de sus personales temas.

A pesar de lo peculiar, tanto de Óscar como de la letra no apta para menores, consiguió hacerse con un hueco en la siguiente fase del programa. Hasta tal punto, que ha sido uno de los pocos que consiguió llegar hasta los directos de «Factor X». Por desgracia, fue expulsado el pasado 16 de junio, cuando su canción no terminó de convencer ni al público ni al jurado.